Folketinget: Grønlandske medlemmer må selv oversætte taler til dansk

Ritzaus Bureau, Thomas Veirum Torsdag, 21. september 2023 - 07:27

Folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne skal selv oversætte deres taler i Folketinget, hvis de taler på deres modersmål.

Det har Folketingets Præsidium besluttet, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Et flertal i Præsidiet ønsker at komme medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne i møde ved at finde en løsning på sprogproblematikken, der kan fungere i praksis, lyder det i udtalelsen.

Ekstra penge til tolke

De nordatlantiske politikere vil blive givet ekstra taletid på Folketingets talerstol, så de efter en tale på grønlandsk eller færøsk kan gentage det på dansk.

FDerudover vil det skriftlige materiale blive oversat.

Folketingsmedlemmer valgt i Grønland og på Færøerne vil også få tilbudt ekstra midler til at ansætte egne tolke, som kan hjælpe med at oversætte arbejdet i Danmark til Grønland og Færøerne.

Dele af hjemmeside oversættes

Også dele af Folketingets hjemmeside vil blive oversat.

Præsidiet finder det nødvendigt at understrege, at tolkeordningen kun omfatter sprogene i Rigsfællesskabet.

Udmeldingen kommer kort før, at Folketinget åbner først i oktober, hvor suppleant Markus E. Olsen vil afløse Aki-Matilda Høegh-Dam under åbningen. Markus E. Olsen har bebudet, at han vil tale grønlandsk fra talerstolen.

LÆS OGSÅ: Markus Olsen klar til Folketinget: Jeg vil tale grønlandsk

Aki-Matilda Høegh-Dam (S) begyndte sagen i maj i en debat om rigsfællesskabet, hvor hun holdt en tale på grønlandsk.

Det fremgår ikke, hvor meget det koster.