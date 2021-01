Mari Laursen: Svært at sige fra overfor magtfulde mænd

Merete Lindstrøm Fredag, 15. januar 2021 - 17:44

En større sag om blufærdighedskrænkelse har fået et midlertidigt punktum. Sagen tog sin begyndelse med ti breve fra 10 kvinder med tilknytning til Siumut, der til partiledelsen fortalte om krænkelser, som de havde oplevet fra tidligere partisekretær i partiet Mikael Petersen.

Sagen blev omtalt en del i medierne, hvor blandt andre folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam stod frem med sine anklager.

Men alene det udsagn, at sagen begyndte med de ti breve, er ifølge en af kvinderne bag brevene en fordrejning af sandheden.

- Aki var ikke alene om at sætte det her i gang. Mikael startede det, og vi reagerede alle. Os der skrev om hver vores erfaringer, lyder det fra Mari Laursen, som er den ene af de fire kvinder i retssagen og en af de ti, der sendte brevene til Siumuts ledelse.

Sermersooq Kredsret idømte torsdag Mikael Petersen 60 dages ubetinget anbringelse i anstalt for i fire tilfælde at have overtrådt kriminallovens paragraf om blufærdighedskrænkelse. Mikael Petersen ankede dommen på stedet.

Sandheden er slået fast

Aki-Matilda Høegh-Dams reaktion på dommen er kortfattet.

- Sandheden blev slået fast i retten. Jeg har ingen anden kommentar, skriver hun til Sermitsiaq.AG.

Mari Laursen vil gerne skabe mere forståelse for, hvorfor mange kvinder vælger ikke at stå frem i denne type sager.

- Jeg håber, at vores medgang vil give mod til ofre af krænkelseskulturen. Kvinder og mænd til at kræve det fundamentale: Gensidig respekt og anstændighed, siger hun til Sermitsiaq.AG om sagens udfald torsdag.

Ville du have troet på mig?

Under retssagen mod Mikael Petersen spurgte forsvareren direkte: Hvorfor har du ikke sagt noget før?

- Svar mig helt ærligt, om du ville havde troet på mig dengang? Mikael med hans netværk på hele kysten og mange års erfaring i politik mod mig, der er ung og ny i politik, uden netværk, svarede Mari Laursen.

Hun påpeger, at det svar gælder for alle de ti kvinder, der er stået frem i sagen.

- Der er en følelse af håbløshed, når man står over for en mand, der ikke kan siges imod. Hans opførsel virkede som om vi var mindre værd som mennesker. Han degraderede kvinder. De andre mænd i rummet grinte akavet, når det skete. De anede det forkerte i det, men man kunne ikke sige ham imod, fortæller Mari Laursen.

- Vi, de ambitiøse ungdomspolitikere, ville være med til at danne fremtidens Grønland. At finde sig i ham, var en pris at betale for vores kærlighed til partiet. Alle vores drømme og politiske mål fylder stadig i dag i hjerterne på os.

Hun mener ikke, at denne sag kan eller skal definere partiet eller partimedlemmerne.

Håber at sagen får betydning

- Det vi utrætteligt arbejder for under valgkampene, er vort land og dets indbyggere. Partiet har arbejdet for ligestilling, og der er stolthed i at sige, at vi har været med, enten som fodfolk, valgkampens frivillige eller organisatoriske medarbejdere.

Bølgen det skabte, at så mange kvinder stod frem med anklagerne på samme tid overraskede Mari Laursen, og hun håber, at den vil have en virkning på samfundets opfattelse af at sætte grænser.

- Det skabte en ophedet debat og efterlader spørgsmålet: hvor går grænsen? Svaret er så såre enkelt. Vær` et anstændigt menneske.