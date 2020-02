Kvinder står frem: Det handler om krænkelser - ikke om magtkamp

Walter Turnowsky Lørdag, 29. februar 2020 - 10:58

På billedet står hun plantet solidt med fødderne på dækket af den trawler, hvor hun arbejder som dæksmand.

Mari Laursens blik udstråler beslutsomhed. I hånden holder hun en skilt, hvor der står #Killiliisa. Hele billedet udstråler det klar budskab, at hun ikke længere vil finde sig i, at hun og andre kvinder bliver udsat for seksuelle krænkelser og overgreb.

- Ja, jeg var med til at skrive under sammen med de ti andre kvinder, skriver hun i et opslag på facebook, som hun har indvilliget i, at Sermitsiaq.AG citerer fra.

- Vi er ti personer, der har skrevet og underskrevet. Vi har gennemgået flere lignende oplevelser, nogle af os er blevet seksuelt krænket eller har følt os stærkt undertrykt, skriver hun videre.

Hun understreger, at hun fuldt og helt støtter Siumut og i partiet har mødt mange mennesker, som hun har stor respekt for.

- Mange af dem knokler uden at gå op i at blive rost. De viser respekt og følger Siumuts grundlæggende ideologi. Det er vigtigt, at ingen skal glemme dem.

Aki-Mathilda står frem

Hun mener man bør skelne mellem partiet og dets mål, og så de krænkelser, som hun og de ni andre har beskrevet.

- I den her sag, er det en enkelt persons handlinger, som partiet ikke står for.

Også Siumuts folketingsmedlem, Aki-Matilda Høegh-Dam bekræfter nu i et opslag på facebook, at hun er blevet krænket af den tidligere partisekretær. En af episoderne, der har brændt sig særligt fast skete, da hun var 17 år gammel, hvor han tog fysisk fat i hende og blandt andet 'tog hende på røven'

- På grund af angst kunne jeg ikke sige noget længe. Jeg hører jo ofte, at han har så stor magt og nyder så meget respekt, at der ikke ville være nogen, der tror på mig, og at han ville ødelægge mit liv, hvis jeg sagde noget, skriver Aki-Matilda Høegh-Dam i sit opslag.

Aki-Matilda Høegh-Dam afviser i sit Facebook-opslag, at der skulle ligge et andet motiv til grund for at bringe krænkelserne op i Siumuts hovedbestyrelse.

I en Sermitsiaq.AG-artikel, bragt i går fredag, kæder flere uafhængige kilder Aki-Matilda Høegh-Dams initiativ sammen med det forestående formandsopgør i Siumut. Det afviser det unge folketingsmedlem, der ønsker at dreje fokus over på et opgør med krænkelseskulturen.

- Kvinder, nu må det være slut med vores angst. Vi skal ikke være bange, men støtte hinanden og råbe sammen om de grænseoverskridende episoder, vi har oplevet, skriver hun.

- Hvis andre mænd har udøvet krænkelser, opfordrer jeg jer til at erkende det uden en fornemmelse af, at det er uacceptabelt. Erkend, at det er forkert, at det gør ondt og er krænkende at blive befølt.

Yderligere en kvinde, Lea Birthe Petersen står nu frem og fortæller, at hun er en af de ti, der har beskrevet den krænkende adfærd fra den tidligere partisekretær, som hun har oplevet som medlem af Siumut Ungdom.

Mikael Petersen har tidligere udtalt til Sermitsiaq.AG, at han ikke kan genkende beskrivelserne af, at han skulle have udøvet sexchikane. Han henviser nu til sin advokat for videre udtalelser. Da advokatkontoret er lukket for weekenden har det ikke været muligt at komme i kontakt med denne.