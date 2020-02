Aki står bag angreb på partisekretær

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 28. februar 2020 - 07:28

Siumuts folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam har i en periode været rundt til flere kvinder for at indsamle støtte, som havde til hensigt at fælde Siumuts partisekretær, fordi han efter flere kvinders mening har haft en seksuel krænkende adfærd.

- Jeg blev opfordret af Aki til at skrive under på anklagen om sexchikane, men afviste. Godt nok har jeg da også oplevet at få et klap i numsen af Mikael Petersen, men når det handler om at gå efter magten på denne måde, så ønsker jeg ikke at deltage, fortæller en kvinde, der ønsker at være anonym.

Alliance

I lighed med andre kilder, som Sermitsiaq.AG har talt med, skulle Aki-Matilda Høegh-Dam også have haft et helt andet formål med at få fjernet Mikael Petersen, nemlig at give Vivian Motzfeldt de bedste kort på hånden til formandsopgøret i juli i Ilulissat, hvor partiet har landsmøde.

En Kim Kielsen uden sin trofaste støtte i partisekretæren vil være en svækket formand forud for formandsopgøret, lyder vurderingerne samstemmende.

Barsk tone

Den seksuelt krænkende adfærd, der har præget omgangsformen på Siumuts partigang, bliver beskrevet af de ti kvinder, der står bag anklagen mod Mikael Petersen.

En ældre politiker genkender det billede og fortæller således til Sermitsiaq.AG:

- Da jeg første gang bevægede mig ned til Siumuts partikontor, blev jeg i den grad overrasket over mandehørmen og omgangstonen. Det var faktisk grænseoverskridende for mig, selv om jeg er mand og er vant til lidt af hvert, fortæller den aktive politiker.

Den unge komet på den politiske scene, der blev valgt ind i Folketinget, skulle desuden være forbitret over, at hun ikke fik en ordentlig opbakning fra partikontoret, da folketingsvalget var i gang tilbage i juni 2019. Det har hun åbent ytret over for en partikollega, erfarer Sermitsiaq.AG.

Tavshed

Sermitsiaq.AG har talt med Aki-Matilda Høegh-Dam for at få hendes kommentarer til hendes rolle i sagen.

Over telefonen og efter få ord var det hendes presseansvarlige Lasse Strüwing Hansen, der fuldstændig overtog hele telefonsamtalen og forlangte, at spørgsmålene skulle stilles skriftligt.

Samtalen, der fandt sted tirsdag, endte med, at Sermitsiaq.AG straks ville fremsende spørgsmålene mod lovning på, at de ville blive besvaret næste dag, onsdag, ved 08-tiden om morgenen grønlandsk tid.

Anklager lækkes

Sermitsiaq.AG har ikke modtaget et eneste svar, og det har været umuligt at få telefonisk kontakt til såvel den presseansvarlige som Aki-Matilda Høegh-Dam.

I mellemtiden fik Sermitsiaq.AG indsigt i anklagerne mod Mikael Petersen, hvilket blev publiceret torsdag morgen.

Sermitsiaq.AG ønskede svar på hendes aktive rolle og: