Mand idømmes anbringelse på ubestemt tid for drab

Thomas Munk Veirum Torsdag, 27. april 2023 - 12:06

Rettet 15.45 Det fremgik tidligere i artiklen, at manden var blevet idømt en behandlingsdom. Det er en fejl. Han er blevet dømt til anbringelse på et psykiatrisk hospital på ubestemt tid.

En mand i begyndelsen af 20'erne er torsdag blevet dømt til en anbringelse på et psykiatrisk hospital i Danmark på ubestemt tid. Det er sket ved Kredsretten i Sermersooq.

Det sker efter, at manden har tilstået at have slået sin grandfætter ihjel 25. april sidste år.

Manden har i retten forklaret, at han havde siddet og drukket øl med sin grandfætter, da drabet skete.

Han tog først halsgreb på den nu afdøde, som besvimede efter at have gjort modstand

Derefter stak tiltalte sin grandfætter tre gange med en kniv. To gange i brystet og en gang i ryggen.

Anklager: Behandlingsdom skal forebygge nu kriminalitet

Dernæst begik han usømmeligt omgang med liget, der blev parteret.

Den tiltalte blev anholdt at politiet efter en kort efterforskning af drabet. Torsdag blev han kendt skyldig i såvel drab som usømmelig omgang med lig.

Anklager Gutti Harryson sagde under proceduren torsdag, at anbringelse på et psykiatrisk hospital var det rigtige for at forebygge, at tiltalte begår ny kriminalitet:

- For at forebygge ny kriminalitet er det nødvendigt, at han idømmes behandling i Danmark, lød det under proceduren fra Gutti Harryson.

Årsagen til at det sker i Danmark er, at Grønland ikke selv har faciliteter til den type behandling og dom.

Forsvarsadvokat enig

Retten vil efter tre år skulle tage stilling til om den tiltalte kan løslades eller fortsat er behandlingskrævende.

Den tiltaltes forsvarsadvokat Gedion Jeremiassen sagde under sin procedure, at han var enig i, at det var den rigtige dom for hans klient.

- Han er syg og udsigten til, at han bliver rask er for mig ukendt. Han har brug for hjælp med medicin og i sin omgangsform med andre menneske. Der er kun et valg i den sammenhæng, lød det fra forsvarsadvokaten.

Den tiltalte modtog dommen.

Tilfreds anklager

- Jeg er glad for, at han er blevet dømt til anbringelse, fordi der er tale om en syg mand, der nu kan han få den behandling, han har behov for, sagde anklager Gutti Harryson til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Samtidig er jeg også glad for det, fordi han har fået en dom, hvor han først kan blive udskrevet, når en dommer har vurderet, at han ikke længere er til fare for retssikkerheden - det vil sige til fare for andre.

Til trods for at den tiltalte tilstod drabet har anklageren onsdag og torsdag nøje gennemgået det tekniske beviser i sagen i kredsretten:

- I kriminalsager er der strenge beviskrav. På grund af sagens meget alvorlige karakter og at vi havde at gøre med en syg mand, dokumenterede jeg grundigt, for at der ikke skulle være tvivl om nogen del af hans forklaring, siger Gutti Harryson.

Forsvarer: Jeg havde fokus på at få lægerne ind i sagen

Forsvarsadvokat Gedion Jeremiassen siger efter domsafsigelsen, at der er tale om den eneste mulige sanktion mod hans klient i forhold til det, der er sket.

Advokaten siger videre, at det fra begyndelsen af sagen har været hans fokus, at få læger til at tilse hans klient:

- Vi har haft en del disput med anklager om, hvor han skulle være tilbageholdt fra starten af. Der var det min klare opfattelse fra begyndelsen af, at han var produktiv psykisk syg. Der gik et stykke tid, før lægerne blev indblandet i sagen, og der brugte jeg en del kræfter på, at få lægerne på banen hurtigst muligt.

- Resten af tiden har jeg haft et godt samarbejde med anklagemyndighed og politi i sagen, og min klient har være placeret rigtigt, siger Gedion Jeremiassen.

Den tiltalte og nu dømte mand har været på psykiatrisk hospital i Danmark og blev fløjet til Grønland i forbindelse med retssagen.