Det lyser op i øst

Merete Lindstrøm Tirsdag, 24. august 2021 - 16:27

Politikere og turistoperatører har de seneste måneder kæmpet en indædt kamp for at få ruten mellem Kulusuk og Island åbnet, og befolkningen i området har været nogle af landets bedste til at bakke op om vaccinationsprogrammet, således er 87 procent af befolkningen over 18 år, er færdigvaccineret.

Og nu giver anstrengelserne pote. På mandagens pressemøde oplyste myndighederne, at der åbnes op for tre ugentlige flyvninger fra Island til Kulusuk med op til 180 passagerer. Det er endnu ikke klart, hvornår Icelandair begynder flyvningerne til Kulusuk igen.

Ruten er altafgørende

Ruten til Island er vital for turismen på østkysten, da det er den mest direkte vej for turisterne. Hvis de som det har været tilfældet de seneste mange måneder skal over Kangerlussuaq, Ilullisat eller Nuuk er pris og tid så afskrækkende, at turisterne hellere bliver væk.

- Det er altafgørende for udviklingen i øst, at ruten åbnes igen, siger Justus Hansen (D). Han er medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq og en af de politikere, der har presset på for en genåbning af Østgrønland.

Direktør for Arctic Wonderland Tours og en del af sammenslutningen Destination East Greenland, Mike Nicolaisen, er glad på egne og kollegaernes vegne.

- Det er fantastisk, at der bliver åbnet igen. Det er det vigtigste. Jeg er selvfølgelig klar over, vi har mistet det meste af sæsonen i år, men vi har kæmpet med næb og klør for at få åbnet for flyruten den 1. september, og det er skønt, at det endelig kan ske nu, siger han til Sermitsiaq.AG.

Små skridt tilbage

Mike Nicolaisen understreger, at vil tage tid, at komme igang.

- Nu gælder det om at komme i gang og få nogle rutiner op og køre igen og få rejsebureauerne gjort opmærksom på, at vi er åbne for business, og at de ikke skal tro at der er lukket i 2022.

- Vi får 20 tyskere her i september, som ikke havde aflyst, så de er stadig på. Det er fantastisk, at vi får en lille flig af sommersæsonen med udenlandske turister. Det er virkelig dejligt. Det har vi også ventet på i to år.

Justus Hansen påpeger, at mange turistoperatører ikke har andre indtægtsmuligheder, og at lukningen af fiskefabrikken i Kummiuut har gjort ondt værre her i sommer, for dem der ellers kunne tjene penge på indhandling af fisk mens turisterne blev væk.

- Der er jo investeret penge i vandrehjem i bygderne, i godkendte både og i mennesker som har taget de relevante uddannelser til at være i stand til at varetage den tiltagende mængde af turister før coronaen gjorde sit indtog, forklarer han.

Skal tilbage til ny normal

Mike Nicolaisen understreger, at turistoperatøørerne er klar over deres ansvar i forhold til corona.

- Vi er nødt til at have et erhverv, der genereret penge udefra til lokalsamfundet. Det gælder både hoteller, husflidskunstnere og mange andre forretninger, men folk skal være testet og vaccineret for at rejse ind i landet, og vi er vandt til at spritte af og holde afstand. Vi er klar til at tage imod turister under de forudsætninger corona skaber, siger han.

Justus Hansen er fortrøstningsfuld og ser frem til at få gang i landsdelens turisme igen.

- Da coronaen kom ødelagde den livsgrundlaget for mange, men nu kan lyset ses igen og håbet vender tilbage, siger Justus Hansen.