Turistoperatører og politikere: Åben Østgrønland nu

Merete Lindstrøm Mandag, 12. juli 2021 - 11:45

Smertegrænsen er nået i Østgrønland. Nu kommer kommunalpolitikerne på banen og bakker op om turisterhvervets krav om at åbne flyruten mellem Island og Kulusuk.

I en pressemeddelelse kræver alle partier i Kommuneqarfik Sermersooq, at flyruten mellem Reykjavik og Kulusuk skal genåbnes indenfor 14 dage, gerne en uge, så sommersæson i Østgrønland ikke tabes på gulvet igen. Sommersæson er meget kort, og i september er det slut, lyder beskeden.

Turistoperatørerne er godt klar over, at den gældende bekendtgørelse løber frem til 1. september, men de havde håbet på, at den gode vaccinationssituation i byen kunne påvirke til en hurtigere åbning mod Island.

Mange færdigvaccinerede

Politikerne argumenterer med, at Østgrønland er det sted i Grønland, hvor flest har valgt at tage imod vaccinen mod Covid-19.

- Alligevel har befolkningen ikke oplevet fordelene ved at være vaccineret. De flyforbindelser, der forbinder Tasiilaq med omverdenen og holder liv turistbranchen er stadig lukket. Det er på tide at åbne for fri indrejse til Østgrønland, lyder beskeden fra Kommunalbestyrelesen i Kommuneqarfik Sermersooq.

87 procent af målgruppen af personer over 18 år, som har fået tilbudt vaccine har sagt ja. og næsten alle har allerede fået andet stik også. Men en stor del af befolkningen er under 18 og har dermed ikke fået tilbudt vaccination.

Det betyder at den samlede andel af befolkningen, der er vaccineret ligger på 55 procent, og det er ifølge landslægen ikke nok til at beskytte mod et smitteudbrud.

Branchen er i knæ

For turistoperatørerne i Tasiilaq er juli og august den absolutte højsæson, og den nedslående nyhed om august har taget pusten fra de erhvervsdrivende.

- Vi er i Tasiilaq helt i knæ. Vi har ikke tjent en krone siden nedlukning i 2020. Vi har ventet og ventet tålmodigt - kæmpet for at overleve, siger Line Kristiansen fra Sermilik Adventures.

Hun bakkes op af Lars Anker Møller fra turistvirksomheden Arctic Dream.

- Bare i dag har jeg fået 15 aflysninger, fra folk der ikke kan flyve ind i landet. Vi kan ikke engang dirigere dem over Vestgrønland ind, for der er ingen billetter før 2. september, siger Lars Anker Møller.

Han fortæller, at det ikke bare er turisterne, der udebliver på grund af den lukkede flyrute. Det er også fagfolk og forskere, der skal arbejde i området, og som i den forbindelse chartre både hos turistbureauerne.

- Vi har brug for forretningsmæssigt at vide, hvordan vi skal agere. Vi kan selvfølgelig ikke vurdere, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt. Men vi ser jo, at man åbner op stille og roligt rundt omkring i Europa. Vi ser 60.000 mennesker på et fodboldstadion under EM, men vi kan ikke få 12 turister ind i landet. Det giver ikke mening, siger Lars Anker Møller.