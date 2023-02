Lussing til Avannaa: Får afslag på afbrænding af dumpe

Thomas Munk Veirum Mandag, 06. februar 2023 - 11:46

Naalakkersuisut har tilsyneladende mistet tålmodigheden med Avannaata Kommunia i spørgsmålet om kommunens affaldshåndtering.

I en pressemeddelelse oplyser naalakkersuisoq for miljø Kalistat Lund (IA), at Avannaata Kommunia har fået afslag på dispensation til åben afbrænding af affald i 24 byer og bygder i kommunen.

Kommunen har gennem en årrække fået dispensationer til afbrænding af affald på kommunens dumpe, selvom åben afbrænding frarådes af sundheds- og miljømæssige årsager.

Naalakkersuisut begrunder afslaget med, at Avannaa ikke har en langsigtet plan for affaldshåndtering og så spiller det også ind, at kommunen har valgt at stå uden for det kommunale samarbejde i Esani A/S.

Plan lever ikke op til krav

- Åben afbrænding skal altid være den sidste udvej. Der blev i de tidligere dispensationer til åben afbrænding i kommunen stillet krav om, at der skal arbejdes aktivt for at skabe dækkende løsninger til håndtering af affaldet.

- Dette krav lever Avannaata Kommunias fremsendte plan desværre ikke op til. Jeg vil meget gerne indgå i en dialog med kommunen om fremtidige løsninger, der lever op til gældende miljøkrav, udtaler naalakkersuisoq Kalistat Lund.

Borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, siger til Sermitsiaq.AG, at han ser afslaget som et forsøg på at tvinge Avannaata Kommunia med i Esani:

- Det at tvinge os ind i Esani er ikke løsningen. Vi vil finde et kompromis, for hvis vi havde ment Esani var den bedste løsning, så var vi gået med i det, siger borgmesteren.

Bekostelig proces

Han mener, at Naalakkersuisut må respektere, at kommunen har valgt at gå en anden vej, og han understreger, at kommunen er i gang finde løsninger på affaldsproblemerne i kommunen.

Ifølge Jerimiassen er kommunen udfordret, fordi den har mange bygder og byer, hvor der er islægning om vinteren og kun anløb af ganske få skibe.

- Vi har selvfølgelig en plan, men vi skal have specificere, hvordan vi fjerner affaldet fra bygder og byer. Det skal pakkes og sendes videre formentlig til Ilulissat, men det skal vi have afklaret.

- Det kommer til at koste penge til opbevaringssteder og opgradering af vores udstyr - omkring 140 millioner kroner - en udgift vi skal betale, uansat om vi er medlem af Esani eller ej, siger Palle Jerimiassen

Naalakkersuisoq: Avannaata bør komme med i samarbejde

Konkret nævner borgmesteren, at kommunen netop har forhandlet på plads, at renovationsarbejdere kan se frem til at få mere i løn, for at kommunen kan tiltrække arbejdskraft til jobbet. Der er også gennemført et forsøg med sortering og pakning af affald i Ilulissat og forbedring af veje i flere bygder for at affaldsafhentning kan gennemføres.

Men det er altså Naalakkersuisuts vurdering, at kommunen bør gå ind i Esani i lighed med de øvrige kommuner:

- Jeg mener, at den bedste løsning både økonomisk og miljømæssigt er, at Avannaata Kommunia kommer med i den nationale affaldsløsning, hvor kommunerne samarbejder og affald afbrændes på store nationale forbrændingsanlæg, udtaler Kalistat Lund.

Palle Jerimiassen vil invitere naalakkersuisoq på besøg i kommunen til dialog om affaldsproblemet.