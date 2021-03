Avannaa fortsætter enegang på affalds-området

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. marts 2021 - 07:48

Efter krav fra Miljødepartementet har nordkommunen lavet en større plan for, hvordan man vil sikre, at affald i fremtiden håndteres forsvarlig. Det fremgår, at man har i sinde at undersøge potentialet for at danne sit eget affaldsselskab.

Kommunen har således ikke planer om at indgå i det fælleskommunale affaldsselskab Esani A/S, der vil bygge to nye og topmoderne forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk.

Der vil imidlertid gå adskillige måneder, før kommunen har afdækket mulighederne og oplyser, at grundlaget for en beslutning, som den nye kommunalbestyrelse skal træffe, først vil være klar i efteråret 2021.

Lokale tiltag i gang

Planen, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i og som blev sendt til Miljødepartementet den 1. marts indeholder følgende lokale tiltag:

I løbet af 2021 skal veje i flere bygder udbedres, da man har store problemer med at transportere affald fra boligerne og ud på dumpene.

Kommunen er i gang med at undersøge lokale løsninger til forsvarlig bortskaffelse af natrenovatinsposer

Et nyt modtageanlæg i Uummannaq er under etablering, så de uacceptable forhold i forbindelse med pakning af affald i Uummannaq bliver løst. Forventes at stå klar i august.

Kortlægning

Overordnet set er kommunen desuden i gang med en kortlægning af de bedste løsninger:

Kortlægning af samtlige dumpe med hensyn til størrelse, adgangsforhold, fremtidsplaner med mere.

Samtlige forbrændingsanlæg, større maskiner relateret til affaldshåndtering er netop blevet kortlagt

Kommunen har nedsat en 10 mand stor arbejdsgruppe, der skal belyse ”de eksisterende forhold og kommende visioner”.

Det oplyses i skrivelsen til Miljødepartementet, at man har set på små forbrændingsanlæg, som kan være ”en potentiel løsning på den lokale affaldsproblematik”.

Ansøgning om penge

Det undersøges også, hvad det vil kræve at danne eget affaldsselskab og for at fuldende arbejdet har man ansøgt Miljøfonden om tilskud.

- Såfremt kommunen ikke modtager tilskud fra Miljøfonden, vil Forvaltningen for Teknik heraf ansøge Kommunalbestyrelsen om en ekstrabevilling til at få lavet rapporten, oplyses det.