Borgmester i hård kritik: Vi vil brænde affald af nu

Thomas Munk Veirum Onsdag, 22. juni 2022 - 14:54

Nordkommunen har søgt om at få lov til at lave en åben afbrænding af dumpen i Uummannaq, hvor fluer og stank plager byen på grund af ophobet affald. Situationen er den samme i flere andre byer og bygder i området, fortæller borgmester Palle Jerimiassen.

Selvstyret er ved at behandle ansøgningen, men det går alt for langsomt, mener han:

- Vi vil gerne afbrænde affaldet nu. Vi får mange klager vedrørende fluer og andet, der gør det ubehageligt, at affaldet hober sig op. Det er ikke kun i Uummannaq men også i bygderne, hvor der nogle steder er fiskeproduktion, der også giver meget affald, siger Palle Jerimiassen.

Naalakkersuisoq for miljø Kalistat Lund (IA) oplyser i et skriftligt svar, at Naalakkersuisut er ved at behandle ansøgningen fra nordkommunen men gør også opmærksom på, at der er nogle krav, der følger med:

Krav om løsninger

- Dispensationerne stiller blandt andet krav om, at kommunen i dispensationsperioden arbejder aktivt for at skabe dækkende løsninger til håndtering af affaldet. Naalakkersuisut anser ikke åben afbrænding som en dækkende langsigtet løsning, skriver Kalistat Lund til medlem af Inatsisartut Jens Kristian Therkelsen (S).

Naalakkersuisoq henviser desuden til, at han forventer, at Avannaata Kommununia vil benytte sig af, at affaldsselskabet Esani har tilbudt at hente pakket affald i hele Grønland denne sommer.

Men Naalakkersuisut må pakke formaningerne sammen, for kommunen er allerede i fuld gang og har planer for sit affald, lyder det fra borgmesteren:

- Vi har endnu ikke købt pakkeudstyr, men vi har i øjeblikket folk i Tyskland for at se på det.

Mangel på arbejdskraft til affaldshåndtering

- Vi har planer for kommunen, og vi vil gerne pakke al affald ned og sende det til andre kommuner eller til Danmark, men indtil vi får det nødvendige udstyr, må vi have lov til at brænde affaldet af, siger Palle Jeremiassen.

Kommunen har de seneste år fået dispensation til at brænde affald af. Borgmesteren siger, det tager tid at løse problemet, fordi det er en kompleks opgave med fire byer og hele 21 bygder i kommunen. Desuden sætter mangel på arbejdskraft en kæmp i hjulet for arbejdet med affaldet i øjeblikket.

Palle Jerimiassen afviser, at det var en fejl at melde sig ud af Esani, samt at kommunen har lagt på den lade side, efter den meldte sig ud af Esani-samarbejdet.

De penge, der skulle være gået til Esani, og flere til, er blevet brugt på at investere i affalds-løsninger i byer og bygder i kommunen, argumenterer borgmesteren:

Har købt sprøjtemidler

- Vi blandt andet brugt over ti millioner i Uummannaq, hvor vi har lavet en bygning til affaldssortering, hvor der skal være pakkeudstyr, siger han.

Med hensyn til Esani skal kommunalbestyrelsen i efteråret tage stilling til, om kommunen skal meldes ind i samarbejdet igen, fortæller borgmesteren.

- Vi kan ikke love, at vi indmelder os i Esani igen, siger han.

Indtil der eventuelt bliver givet tilladelse til afbrænding af affald, har kommunen indkøbt sprøjtemidler, som skal bruges i kampen mod fluerne de steder, hvor affaldet hober sig op.