Lufthavne kan ende med at blive bygget i etaper

Walter Turnowsky Onsdag, 06. marts 2019 - 11:39

Med dagens underskrift i statsministeriet kan lufthavnene i Nuuk og Ilulissat stå klar i fjerde kvartal 2023. Tidplanen kan dog ændre sig, hvis det viser sig, at det bedre kan betale sig.

I dag underskrev formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen, statsminister Lars Løkke Rasmussen og bestyrelsesformand i Kalaallit Airports Johannus Egeholm Hansen ejeraftalen for Kalaallit Airports International.

- Nu har vi finansieringen på plads, i sidste uge fik vi VVM-godkendelsen for Nuuk, så dermed er vi klar til at gå i udbud; og vi går i udbud nu, siger fungerende direktør i Kalaallit Airports, Peter Wistoft til Sermitsiaq.AG.

- Det betyder, at de prækvalificerede entreprenører kan gå ind og se på det forarbejde, vi har lavet i sidste halvandet år og de har så til medio maj måned til at regne på det og komme med deres bud.

- Så det bliver jo rigtig spændende at se, hvad priserne er for de baner, om vores estimater holder eller ej.

- Hvad nu, hvis buddene ligger markant over det, som I har estimeret, hvad sker der så?

- Hvis de imod forventning skulle ligge væsentligt over, så må vi jo så gå tilbage til vores ejere og drøfte situationen. Så er det jo en ny situation vi står i.

Kalaallit Airports regner med at skrive under med den vindende entreprenør før sommerferien, og det betyder at de første sprængninger vil kunne gå i gang i løbet af september måned, lyder vurderingen.

- Som tidsplanen ser ud lige nu, og det vi har udbudt til entreprenørerne, det er, at det skal stå færdigt i fjerde kvartal af 2023.

Det kan dog ske, at man beslutter sig for, at det godt må tage lidt længere tid.

- Vi har også bedt entreprenørerne om at se på en eventuel anderledes tidsplan end den, vi har lagt op til. Så hvis der er en væsentlig besparelse i at vi laver en anden tidsplan, så er det noget, som vil gå tilbage til vores nu to ejere og høre, om man vil tage den besparelse eller om man vil holde sig til den lagte tidsplan.

Dermed er der lagt op til, at lufthavnene i Nuuk og Ilulissat ikke nødvendigvis skal bygges samtidigt.