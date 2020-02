Luftfotos: Se sneklædte Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 21. februar 2020 - 16:03

Sneen har lagt sig som en dyne over hovedstaden, hvor indbyggertallet for længst har sneget sig over de 18.000.

Nærstuderer man billederne, taget fra luften, vil man se et utal af byggekraner. Et bevis for, at det er en by i vækst.

