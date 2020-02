Se luftfotos: Her skal forbrændingen ligge

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 16. februar 2020 - 09:01

Området syd for den nye Atlanthavn skal huse forskellige aktiviteter, som kommunen har ansvaret for. Ud over det kommende fælleskommunale forbrændingsanlæg og en ny asfaltfabrik overvejer kommunen at placere materielgården i området.

Som det ses af de luftfotos, som Sermitsiaq.AG har fået taget, så er der tale om et område, der arealmæssigt er meget stort.

Andre erhverv

Hovedstadskommunen oplyste forleden på et informationsmøde i Katuaq, at området er så stort, at man på et tidspunkt vil tilbyde andre erhverv placering i området syd for Atlanthavnen. Endnu er man dog ikke klar med at tildele eventuelle interesserede virksomheder en arealtildeling.

At man placerer forbrændingsanlægget netop dette sted skyldes ikke mindst, at der skal sejles store mængder affald ind fra andre kommuner. Placeringen betyder, at der ikke skal køres langt fra havn og til forbrændingen, og det vil ske uden at påvirke og belaste borgerne.

