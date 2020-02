Fotos: Se lufthavnsbyggeriet fra luften

Klik på pilen til venstre eller højre for at se flere fotos af lufthavnsbyggeriet i Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 18. februar 2020 - 12:50

Som det fremgår af de luftfotos, som Sermitsiaq.AG har fået taget, er der synlige tegn på, at der er sprængt fjeld væk og nye arealer er opfyldt med fjeldstykker.

Søren Okholm

Foto-forklaring set fra venstre mod højre:

En lille sø for foden af Lille Malene og øst for lufthavnsvejen, som nu er afspærret, bliver fyldt op med fjeldstykker. Her skal der nemlig ligge en parkeringsplads.

Mellem den kommende P-plads og lufthavnsvejen er man også i gang med at sprænge fjeld væk i 10 meters dybde, så arealet bliver plan med parkeringspladsen. Til højre for de parkerede biler er der en del fjeld, der skal sprænges væk, da terminalbygningerne skal ligge her.

Lidt længere til højre kan man se en fjeldkam, som næsten ligger i forlængelse af den eksisterende landingsbane. Her skal fjeldtoppen væk, og man er nu nede i det fremtidige niveau, mens man i den kommende tid vil sprænge sig sydpå i fjeldkammen i retning mod Malenebugten. Overskydende fjeld skal bruges til at fyld i dalen til højre for fjeldkammen.

Hullet i fjeldet alleryderst til højre har intet med lufthavnsbyggeriet at gøre, men hører under Betoncentralen.

Campen

Selve campen er næsten færdigetableret. Der mangler kun et beboelsesmodul med plads til 30 værelser plus en velfærdsbygning, som indeholder fitness-lokale, sauna og bad samt opholdsstuer med og uden fjernsyn. Modulet til at slappe af i bliver placeret midt i den firelængde gårdsplads.

Den vestlige fløj er forbeholdt projektledelse, ingeniører, landmålere og kontorpersonale, mens den sydlige fløj er en kantine. Hidtil får man bragt maden til campen fra byen, men det er planen, at kantinen skal kunne lave sin egen mad. Nord- og østfløjen er værelser til medarbejderne.