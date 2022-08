Lovforslag skal bane vej for Nukissiorfiit-bestyrelse

Thomas Munk Veirum Mandag, 01. august 2022 - 11:03

Energi- og forsyningsselskabet Nukissiorfiit har de senere år leveret store underskud i regnskaberne, og dertil kommer et renoveringsefterslæb i milliardklassen, som der også skal findes en løsning på.

Nukissiorfiit er en såkaldt nettostyret virksomhed i Selvstyret. Det betyder blandt andet, at Naalakkersuisut udpeger direktionen og virksomheden er direkte underlagt politisk ledelse, samt at Landskassen hæfter direkte for virksomheden.

Nu er det ambitionen, at der skydes et ledelseslag ind i virksomheden mellem direktionen og politikerne i Naalakkersuisut. Det skal ske i form af en bestyrelse, viser et lovforslag, som Naalakkersuisut har sendt i høring.

Skal kunne disponere selvstændigt

Hensigten med at indsætte en bestyrelse er ifølge Naalakkersuisut at "sikre en mere rationel opgavefordeling mellem Naalakkersuisut og Nukissiorfiit."

- Naalakkersuisut skal fortsat udstikke de energipolitiske rammer for Nukissiorfiit’s aktiviteter, mens Nukissiorfiit inden for disse rammer skal kunne disponere selvstændigt med henblik på at opnå virksomhedsøkonomisk effektivitet, skriver Naalakkersuisut om forslaget.

Forslaget om et indsætte en bestyrelse i Nukissiorfiit blev også nævnt i en såkadt forvaltningsrevision af Nukissiorfiits økonomi.

Konklusionen i revisionen var blandt andet, at Enspris-reformen og generel underfinansiering i forhold til vedligehold betyder, at Nukissiorfiit kører med stort underskud og et gigantisk efterslæb i milliardklassen. Derfor skal selskabets priserne sættes op, eller tilskuddet fra landskassen skal øges for at løse problemerne.