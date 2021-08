Lovændring: Politiske budskaber kan få plads på KNR

Merete Lindstrøm Tirsdag, 17. august 2021 - 08:46

I marts blev en film om bæredygtigt fiskeri fjernet fra KNR’s flade efter ordre fra Selvstyret, med den begrundelse, at den havde et politisk budskab. Efterfølgende klagede NGO’en bag filmen til Ombudsmanden og fik medhold.

LÆS OGSÅ: Selvstyret tvinger KNR til at fjerne film

Ombudsmandens afgørelse lagde vægt på at et forbud mod reklame for politiske anskuelser kræver klar og sikker hjemmel, og at radio- og tv-lovens § 47 ikke indeholder en sådan klar og sikker hjemmel.

Det er på baggrund af ombudsmandens afgørelse, at lovgivningen ændres, oplyser departementschef i Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Karsten Peter Jensen til Sermitsiaq.AG.

- Ændringen af loven involverede således ikke forhold vedrørende indgreb i ytringsfrihed m.m, understreger han.

NGO glæder sig over lovændringen

Ændringen af den omhandlede bekendtgørelse er ensbetydende med, at der ikke længere gælder et forbud mod reklamer for politiske og religiøse anskuelser i tv og radio.

LÆS OGSÅ: NGO får medhold i klage over KNR

Det betyder blandt andet at kortfilm som den fra Oceans North om bæredygtigt fiskeri, samt Greenland Minerals reklamefilm om mineprojektet ved Kuannersuit fremover ikke vil blive fjernet fra KNR´s flade, såfremt KNR indgår aftale om visning af filmen.

Og det er en meget glædelig nyhed for NGO’er understreger direktør for Oceans North Greenland, Søren Stach Nielsen, overfor Sermitsiaq.AG.



- Det er en sejr for ytringsfriheden, og ikke mindst for NGO'er i Grønland. For os er det en vigtigt sejr, da brugen af medier i vores arbejde er essentielt. Vi kan hermed fortsætte med at skabe debat omkring hellefisk fiskeriet, ikke kun til gavn for de der i dag lever af hellefisk fiskeriet, såvel som for de næste generationer, siger han.

KNR er klar til politiske budskaber

KNR´s direktør Karl-Henrik Simonsen, bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at både Oceans North og Greenland Minerals, der også har fået fjernet en reklamefilm fra KNR´s flade efter ordre fra Selvstyret, i fremtiden er velkomne til at reklamere for deres budskaber på public service-kanalen.

Vi har ingen problemer med at NGO’er kan komme med deres budskaber. Fremover vil enhver kunne sende reklamer med politiske budskaber.

Han ser dog også udfordringer ved de nye muligheder.

- Det bliver jo muligt at fremsætte politiske anskuelser eller meninger uden respons fra parter med modsat holdning. Vi har også tidligere oplevet voldsomme reaktioner for eksempel i forbindelse med filmen fra Oceans North, hvor fangst- og fiskeriorganisationer i Diskobugten kritiserede, at vi lage flade til budskabet om bæredygtigt fiskeri, netop fordi de mente, det var politisk, siger Karl-Henrik Simonsen.

Direktøren mener ikke, det vil få forretningsmæssig betydning, da public service-stationen, på trods af de tidligere regler ikke har haft problemer med at fylde deres reklamespots ud.