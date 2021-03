Selvstyret tvinger KNR til at fjerne film

Merete Lindstrøm Tirsdag, 02. marts 2021 - 11:45

I en besked fra KNR blev NGO’en Oceans North oplyst om, at visning af deres film om bæredygtigt hellefiskefiskeri var i strid med lovgivningen og dermed ikke kunne vises på KNR. Det skete efter filmen blev vist dagligt i perioden 1. til 19. februar 2021.

Direktør for Oceans North, Søren Stach Nielsen, er uforstående over sagens udfald.

- Det bør ikke være kontroversielt at slå til lyd for evidensbaseret politik, der tager hensyn til videnskaben og landets fremtidige behov. Vi forsøger at starte en tiltrængt samtale og ikke diktere resultatet, siger han til Sermitsiaq.AG

KNR oplyser, at man efter klager fra seere tog kontakt til Selvstyret for at finde ud af, om det var i strid med lovgivningen at vise den pågældende film. KNR havde i første omgang ikke selv set et problem i at vise filmen.

”Jeg bliver desværre nødt til at meddele dig at Oceans Norths reklamefilm ikke længere må sendes i KNRs borgeroplysning”

- Vi satte den på i den tro, at den ikke var politisk. Vi havde vurderet, at den ikke var ulovlig, siger direktør i KNR, Karl Henrik Simonsen, til Sermitsiaq.AG.

Hjemmestyrets bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio og tv § 17. I tv må der ikke udsendes reklamer for religiøse bevægelser, politiske partier, kandidatforbund, sammenslutninger og enkeltkandidater, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. I tv må der ikke reklameres for religiøse eller politiske anskuelser, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 og 2 hindrer ikke udsendelse af såkaldte valgudsendelser, hvor der i valgudsendelsen indgår indslag produceret og betalt af et politisk parti.

Selvstyret mener filmen er politisk

Men i et svar fra Selvstyret til KNR, vurderer Selvstyret, at filmen er i strid med lovgivning om reklamer og sponsorering i radio og tv. Selvstyret skriver i sit svar blandt andet:

- I den konkrete reklame gøres seerne opmærksom på nødvendigheden af, at der føres en langsigtet og bæredygtig fiskeripolitik. Seerne opfordres samtidig indirekte til at tage stilling til spørgsmålet om fiskeribestanden med fokus på bestemte elementer og konsekvenser af den førte fiskeripolitik.

- Der kan på den baggrund ikke være tvivl om, at der er tale om formidling af oplysninger og tilkendegivelser af politiske synspunkter i form af vigtigheden af at føre en bæredygtig fiskeripolitik. Indslaget indeholder med andre ord oplysninger og tilkendegivelser, som fremmer og understøtte holdninger til en bestemt fiskeripolitik. Derfor vil det være en overtrædelse af lovgivningen, såfremt indslaget bringes i tv, skriver Selvstyret.

Håber det er en fejl

Ocean North har indgivet en klage til ombudsmanden via deres advokat, som håber, der er sket en fejlvurdering.

- Hvis denne her type oplysninger bedømmes som at have politisk indhold, så har det jo vidtgående konsekvenser for oplysning til befolkningen og samfund fremover, siger advokat Jonas Christoffersen.

I klagen til ombudsmanden påpeger Oceans North, at Naalakkersuisuts påtale og KNR’s beslutning indebærer et ulovligt, ulige og uproprotionalt indgreb i ytringsfrihed i strid med både inatsisartutloven og den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

- Oceans North Greenland mener desuden, at Naalakkersuisuts pludselige påtale og KNR’s umiddelbare beslutning kan efterlade den ubehagelige mistanke, at Naalakkersuisut kan have forfulgt en politisk dagsorden ved at gribe ind i Oceans North Greenlands adgang til at kommunikere sin kortfilm via KNR, der kan have tilsidesat armslængdeprincippet og underlagt sig Naalakkersuisuts beslutning.

Se kortfilmen om bæredygtigt hellefiskeri her: