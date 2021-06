NGO får medhold i klage over KNR

Merete Lindstrøm Onsdag, 23. juni 2021 - 13:31

Naalakkersuisut har ikke bemyndigelse til at afvise indhold, der vises på KNR´s borgerservice med begrundelse i radio- og tv-loven om reklamer, der indeholder politsike budskaber.

Sådan lyder ombudsmandens afgørelse på en klage fra NGO’en Oceans North.

- Vi er meget glade for afgørelsen, som også kan skabe præcedens i andre sager som vores, siger direktør for Oceans North, Søren Stach Nielsen til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Selvstyret tvinger KNR til at fjerne film

Afgørelsen kommer efter, at Advokat Jonas Christoffersen på vegne af Oceans North Greenland har indgivet en klage til ombudsmanden over, at deres video om bæredygtigt fiskeri blev fjernet fra KNR’s borgeroplysning med den begrundelse, at det var en reklame med et politisk budskab.

Blev fjernet på grund af politisk budskab

I klagen til ombudsmanden har Oceans North blandt andet påpeget, at Naalakkersuisuts påtale og KNR’s beslutning indebærer et ulovligt, ulige og uproprotionalt indgreb i ytringsfrihed i strid med både inatsisartutloven og den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det var Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, der traf afgørelse om, at det ville være en overtrædelse af lovgivningen, hvis videoen blev bragt i tv, fordi videoen indeholdt politiske anskuelser, som der er forbud mod i reklamebekendtgørelsen.

Ombudsmanden har i sin afgørelse ikke taget stilling til, hvorvidt kortfilmen har et politisk indhold men blot til, om Selvstyret har hjemmel til at fjerne filmen fra KNR’s sendeflade. Og det har de altså ikke ifølge ombudsmanden.

Ingen hjemmel i loven

Hun giver Oceans North medhold og udtaler, ”at radio-og tv-loven ikke giver Naalakkersuisut mulighed for at fastsætte et forbud mod reklamer med politiske anskuelser i reklamebekendtgørelsens, som departementet har truffet sin afgørelse efter”.

Direktør for Oceans North, Søren Stach Nielsen, understreger at afgørelsen også kan komme andre til gode.

- Det selvfølgelig først og fremmest glædeligt, at vi kan få vores kortfilm i medierne, fordi det er vores budskab, som vi gerne vil dele med offentligheden. Men afgørelsen kommer ikke kun os til gavn. Det er alle NGO’ers ret og frihed til at få sin mening frem, der slås fast, med ombudsmandens afgørelse.