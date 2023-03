Lolland anker dom i Sermersooq-sag om million-regning

Thomas Munk Veirum Onsdag, 29. marts 2023 - 08:28

I sidste uge vandt Kommuneqarfik Sermersooq et juridisk slag i Vestre Landsret i Danmark over Lolland Kommune. Lolland Kommune meddeler i en pressemeddelelse, at den anker sagen til Højesteret.

I sagen blev Lolland dømt til at betale en regning på omkring fem millioner kroner for en udviklingshæmmet grønlandsk borger, som er dømt til behandling i Danmark på institutionen Kofoedsminde, der ligger på Lolland.

Mens borgeren har været på institutionen har vedkommende begået ny kriminalitet, og derfor vurderer Kommuneqarfik Sermersooq, at Lolland Kommune nu må betale for borgeren, hvilket Sermersooq har fået medhold i.

Borgmesteren i Lolland Kommune finder dommen urimelig:

- Ikke rimeligt

- Et godt gammelt princip er, at man tager hånd om sine egne. Det bør Grønland også gøre, uanset hvor de grønlandske borgere befinder sig, udtaler borgmester Holger Schou Rasmussen og fortsætter:

- Det er ikke rimeligt, at de danske kommuner bliver pålagt store udgifter og opgaver, som vi hverken har valgt eller kan styre, blot fordi Grønland ikke selv har de rette institutionstilbud. Den benhårde konsekvens bliver, at vi i Lolland Kommune kommer til at spare endnu mere på velfærden.

Kofoedsminde drives af regionen og ikke af kommunen, og Lolland Kommune er altså stærkt bekymret ved udsigten til flere regninger i millionklassen for borgere fra Grønland. Derfor ønsker borgmesteren en politisk løsning, hvis kommunen taber sagen igen:

- Som beliggenhedskommune for Kofoedsminde ser vi på baggrund af Landsrettens afgørelse ind i en retstilstand, hvor udviklingshæmmede, grønlandske borgere, der har begået personfarlig kriminalitet, bliver et ansvar og en udgift for Lolland Kommune. Det kan ikke være hensigten – det må Folketinget forventes at have forståelse for, siger Holger Schou Rasmussen.

Har ikke fået fulde beløb

Kommuneqarfik Sermersooq oplyste fredag, at man havde brug for at vurdere dommen i detaljer, da kommunen ikke er blevet tilkendt det fulde beløb, som sagen har drejet sig om.

I marts 2021 drejede sagen mellem Sermersooq og Lolland Kommune sig om en regning på cirka 8.620.675,30 kroner. Lolland er i landsretten blevet dømt til at betale 5,2 millioner kroner.