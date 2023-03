Sermersooq vinder sag om million-regninger

Thomas Munk Veirum Fredag, 24. marts 2023 - 12:03

Opdateret med oplysning om, at kommunen ikke har fået det fulde beløb.

Kommuneqarfik Sermersooq har vundet en juridisk sejr i et opgør med de to danske kommuner Lolland og Randers.

Opgøret handler om, hvem af kommunerne der skal betale for to mentalt retarderede borgere, der er dømt i Grønland og sendt til afsoning i Danmark.

Fordi de to har begået ny kriminalitet under deres ophold, mener Sermersooq, at regningen for de to borgeres afsoning skal betales af de danske kommuner, hvor afsoningen sker.

Sermersooq har fredag fået medhold i Vestre Landsret i den vurdering. Det skriver KNR.

Skal betale 5,2 mio. kr.

Ifølge KNR skal Randers Kommune og Lolland Kommune i alt betale knap 5,2 millioner kroner plus renter tilbage til Sermersooq samt sagernes omkostninger, der løber op til en halv million for de to sager.

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser til Sermitsiaq.AG, at da kommunen ikke har fået det fulde beløb, vil man nu vurdere dommen, og indtil videre ønsker kommunen ikke at kommentere sagen.

LÆS OGSÅ: Dansk borgmester før retssag: Grønland bør tage hånd om sine egne

I marts 2021 drejede sagen mellem Sermersooq og Lolland Kommune sig om en regning på cirka 8.620.675,30 kroner. Ifølge Lolland Kommune er regningen i dag vokset til omkring 12 millioner kroner.

Borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, har tidligere udtalt til Sermitsiaq.AG, hvordan kommunen er stærkt utilfreds med, at sidde med en millionregning for en borger fra Grønland.