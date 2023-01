Dansk borgmester før retssag: Grønland bør tage hånd om sine egne

Thomas Munk Veirum Fredag, 06. januar 2023 - 07:46

En tvist mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Lolland Kommune skal snart for landsretten i Danmark.

Det er Kommuneqarfik Sermersooq, der har stævnet Lolland Kommune, for at få kommunen til at betale for opholdet for en kriminel udviklingshæmmet. I Grønland råder man ikke over institutioner, der kan tage hånd om kriminelle udviklingshæmmede, og det er forklaringen på, at en person fra Sermersooq er endt på institutionen Kofoedsminde i Rødbyhavn på Lolland.

Sermersooq har betalt for opholdet, men da den udviklingshæmmede begik ny kriminalitet i Danmark og fik en dom, mener Kommuneqarfik Sermersooq, at det er Lolland Kommune, der fremover skal betale for den udviklingshæmmedes ophold.

Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen, er stærkt utilfreds med situationen. Han mener, at Sermersooq og Grønland svigter sit ansvar.

- Har brug for massiv hjælp

- For Lolland Kommunes vedkommende drejer det om en enkelt borger, men vi snakker om en borger, som har brug for massiv hjælp, som koster rigtig mange penge, siger borgmesteren til Sermitsiaq.AG.

I marts 2021 drejede sagen sig om en regning på cirka 8.620.675,30 kroner. Ifølge Lolland Kommune er regningen i dag vokset til omkring 12 millioner kroner.

Borgmesteren finder det urimeligt, at Lolland Kommune kan ende med at betale million-regningen for en borger, som kommunen aldrig har haft indflydelse på eller haft omsorg for.

Institutionen Kofoedsminde drives ikke af Lolland Kommune men af regionen, og borgmesteren fortæller, at når lignende situationer opstår med borgere fra danske kommuner, så er det fortsat borgerens hjemkommune, der betaler for opholdet.

Kan vende ryggen til

Holger Schou Rasmussen opfordrer Kommuneqarfik Sermersooq og Grønland til det samme:

- Det er et godt gammelt princip, at man tager hånd om sine egne - og det bør Grønland også gøre. Det er ikke fair, at en gruppe sårbare borgere bliver kastebold i et rigsfællesskab, hvor Grønland med de nuværende regler kan vende ryggen til, helt uden opfølgning, udtaler borgmesteren.

Kommuneqarfik Sermersooq har anlagt en lignende sag mod Randers Kommune, hvor Sermersooq også forlanger et millionbeløb.

Sermersooq har tidligere udtalt om sagerne, at de er anlagt efter, at kommunen har haft et dansk advokatfirma til at undersøge sagen.

Sagen mod Lolland Kommune er kommet direkte i landsretten, da den vurderes at være principiel. Retssagen begynder 21. januar og der er afsat tre retsdage.