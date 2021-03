Sermersooq stævner danske kommuner for millionbeløb

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 14. marts 2021 - 15:35

En strid om betaling for kriminelle udviklingshæmmede ender nu ved en dansk domstol, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

I Grønland råder man ikke over institutioner, der kan tage hånd om kriminelle udviklingshæmmede, og det er forklaringen på, at en person fra hovedstadskommunen eksempelvis er endt på Kofoedsminde i Rødbyhavn.

Sermersooq har betalt for opholdet, men da den kriminelle udviklingshæmmede begik ny kriminalitet i Danmark og fik en dom, mener Kommuneqarfik Sermersooq, at det er Lolland Kommune, der fremover skal betale for den udviklingshæmmedes ophold.

Ankestyrelse involveret

Det var Lolland Kommune ikke enig i, og striden blev derfor indbragt for Ankestyrelsen i Danmark tilbage i oktober 2019. For lidt over et år siden traf Ankestyrelsen en afgørelse, der gav Kommuneqarfik Sermersooq medhold.

Hovedstadskommunen har imidlertid ikke modtaget betaling fra Lolland Kommune på i alt 8.620.675,30 kroner og i en tilsvarende sag mod Randers Kommune mener man at have et tilgodehavende på 9.173.257 kroner.

Fagchef for Handicap og Socialpsykiatri Susanne Kærulff Ettrup oplyser til Sermitsiaq.AG, at Kommuneqarfik Sermersooq har haft et dansk advokatfirma til at undersøge sagen.

- Det er ud fra advokatfirmaets vurdering, at vi har valgt at indgive stævning til de to danske kommuner, oplyser Susanne Kærulff Ettrup, der var forberedt på, at sagen kunne ende ved domstolene.

Ønsketænkning

- Det ville have været ønsketænkning, hvis de to danske kommuner havde accepteret, at de skulle betale, siger fagchefen. Stævningen mod de to kommuner blev afsendt den 3. februar i år.

Sektorchef i Social- og Arbejdsmarked i Lolland Kommune, Jesper Daugaard, siger til Lolland Falsters Folketidende følgende:

- Men det er ikke kun en økonomisk sag. Det er også en retssikkerhedsmæssig skidt situation for de her borgere. Grønland slipper dem på den måde fuldstændig, når de bliver sendt til Danmark. Det er også lidt trist.

Qeqqata Kommunia har lignende sag

Foruden Kommuneqarfik Sermersooq har Qeqqata Kommunia en tilsvarende sag kørende. De to grønlandske kommuner har imidlertid ikke samarbejdet, men kørt hver deres sager. For Qeqqata Kommunia er det Slagelse Kommune, man er endt i en strid med.