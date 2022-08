Lønløft sikrer flere anstaltsbetjente

Kassaaluk Kristensen Fredag, 05. august 2022 - 08:56

En markant lønstigning for anstaltsbetjente i Grønland for to år siden betyder, at anstalterne i Grønland har nemmere ved at rekruttere og fastholde nye kolleger.

Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Grønland manglede for få år siden flere anstaltsbetjente, og måtte ty sig til at ansætte medhjælpere fra gaden. I anstalten i Nuuk manglede de 40 procent af bemandingen. I dag ser det anderledes ud, fortæller anstaltsbetjentenes tillidsrepræsentant Ikitannguaq Kruse Høiberg.

- Lønløftet har 100 procent gjort en forskel. Vi oplever, at det har været med til, at vi har fået flere nye, gode anstaltsbetjente og beholdt færdiguddannede kollegaer, siger tillidsrepræsentant Ikitannguaq Kruse Høiberg i en pressemeddelelse.

Ledelsen er enig

Med lønløftet i 2020 blev anstaltsbetjentenes løn tilført et udligningstillæg på mellem 5.600-7.000 kroner, så lønnen dermed ligger på samme niveau som i Danmark.

Fungerende direktør i Kriminalforsorgen i Grønland, Christian Høygaard oplyser til Sermitsiaq.AG, at han er enig i, at det gør det nemmere at ansætte, når lønnen er på samme niveau mellem den nordlige og sydlige del af kongeringet.

- Jeg kan godt genkende, at de forbedrede lønforhold har haft en positiv virkning på personalesituationen blandt de uniformerede medarbejdere. Selvom der stadig er en vis personaleomsætning, er der aktuelt relativt få vakante stillinger på det uniformerede område, siger fungerende direktør i kriminalforsorgen i Grønland, Christian Høygaard til Sermitsiaq.AG.

Anderledes ser det ud til for civile medarbejdere, der også arbejder i anstalterne, fortæller den fungerende direktør. Her er det stadig svært at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Flere anstalte

I 2019 var der 28 anstaltsbetjente ansatte i Nuuk. I dag er der ansat 44 anstaltsbetjente. Ifølge fængselsforbundet oplever anstalten stor interesse for ansættelse, og modtager op mod 35 ansøgere til en stilling.

Arbejdet for at nå et højt lønløft har ikke været nemt, siger formanden for fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen. Men effekten af lønløftet overrasker ham ikke.

- Det var jo lige præcis det, vi ønskede. Jeg håber det giver stof til eftertanke i Danmark, hvor vi bliver mødt med en holdning om, at alt bliver gjort for at løse rekrutteringsproblemerne. Men gør man virkelig alt? Der er ingen tvivl om, at bedre lønforhold også vil skaffe flere folk hernede, siger Bo Yde Sørensen.

Tillidsrepræsentant Ikitannguaq Kruse Høiberg mener, at sygefraværet blandt ansatte i kriminalforsorgen stadig udgør et problem. Det er fungerende direktør i kriminalforsorgen Christian Høygaard enig i og understreger, at problemet tages alvorligt i kriminalforsorgen, da højt sygefravær kan påvirke arbejdsvilkårene for ansatte.