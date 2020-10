Anstaltsbetjentes lønløft: 7.000 kroner mere om måneden

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 29. oktober 2020 - 10:24

Der er indgået en aftale om at give grønlandske anstaltsbetjente et udligningstillæg, der udligner differencen mellem dansk og grønlandsk tjenestemandsløn.

Det oplyser fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Over for Sermitsiaq.AG forklarer forbundssekretær, Rene Larsen, at tillægget vil afhænge af stilling og anciennitet.

Anstaltsbetjente kan nu forvente at få omkring 84.500 kroner mere i løn årligt, svarende til 7.041 kroner mere i løn per måned.

Tillæggene bliver således årligt før skat:

Prøveansatte anstaltsbetjente får omkring 46.800 kroner årligt.

Anstaltsbetjente vil få 84.500 kroner årligt.

Overanstaltsbetjente vil få mellem 70.000-85.000 kroner årligt efter anciennitet.

Rene Larsen oplyser, at også ledere som vagtmestre, overvagtmestre, afdelingsledere og anstaltsledere får en højere lønstigning, og at tillægget er pensionsgivende.

- Vi synes, at aftalen er god. Nu får man udlignet lønnen mellem Danmark, nærmere bestemt hovedstadsområdet, hvor man jo tjener mest, og også Grønland. Processen har været lang, men resultatet er noget, der var værd at vente på. Så vi er godt tilfredse, siger forbundssekretær Rene Larsen.

Aftale på 38 mio. kr.

Tidligere i år har den danske justitsminister Nick Hækkerup og de to grønlandske folketingsmedlemmer, Aki Matilda Høegh Dam (S) og Aaja Chemnitz Larsen (IA) er blevet enige om at løfte lønnen for anstaltsbetjente her i landet.

Til formålet er der afsat 38,4 millioner kroner over en periode på fire år.

Rammen for lønløft blev sat efter et udvalg kiggede på lønforholdene mellem Grønland og Danmark på justitsministeriets område, hvor det kom frem, at anstaltsbetjente fik 4.500 kroner mindre i løn om måneden i forhold til deres kolleger i Danmark.

Forbundssekretæren oplyser, at der vil gå omkring fire til seks uger, før anstaltsbetjentene kan få deres tillæg udbetalt. Kriminalforsorgen skal lægge tillægget ind i hver enkelt ansattes lønforhold i forhold til anciennitet og ansættelsesforhold

- Jeg forventer, at tillæggene vil blive udbetalt før julen, siger han.