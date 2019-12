Jubel over udsigt til lønløft for anstaltsbetjente

Walter Turnowsky Onsdag, 04. december 2019 - 08:39

Et lønløft kan være en stor hjælp for den hårdt pressede nye anstalt i Nuuk, vurderer Fængselsforbundet.

Anstalten mangler nemlig personale i så stort et omfang, at Kriminalforsorgen ikke har kunnet tage alle afdelinger i brug. Både Fængselsforbundet og direktøren for kriminalforsorgen i Grønland, Naaja Nathanielsen er enige om, at den lave løn er årsagen til, at man ikke kan rekruttere anstaltsbetjente nok.

Men med en ekstra pulje på 49,2 millioner kroner, er der udsigt til, at anstaltsbetjentene nu kan få et lønløft.

Justitspuljen Der er afsat i alt 49,2 millioner kroner over fire år. De fordeler sig således: 2020: 10 millioner 2021: 13,2 millioner 2022: 13,7 millioner 2023: 12,3 millioner

Det er ganske vist endnu ikke endeligt besluttet, hvordan pengene helt præcis skal bruges, men puljen er et resultat af det politiske pres fra de to grønlandske folketingsmedlemmer for at løfte lønnen for politi- og anstaltsbetjentene.

Og det glæder Fængselsforbundet.

- Vi er glade for, at Fængselsforbundets pres det seneste halve år har båret frugt. En højere løn vil forhåbentlig kunne tiltrække flere betjente til anstalterne. Det er hårdt tiltrængt, siger Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen.