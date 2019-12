Penge afsat til lønløft for betjente

Walter Turnowsky Tirsdag, 03. december 2019 - 07:10

Der er afsat 49,2 millioner kroner over fire år på den danske finanslov til en styrkelse af justitsvæsenet i Grønland.

Pengene er et resultat af, at begge de grønlandske folketingsmedlemmer har presset hårdt på for at lønforskellen mellem danske og grønlandske politi- og anstaltsbetjente bliver udlignet.

- Jeg har af flere omgange talt med justitsministeren, til forhandlinger og gruppemøder i Socialdemokratiet og gjort det klart at vi vil have stoppet løndiskriminationen blandt politi- og anstaltsbetjente i Grønland. Nu fortsætter vi forhandlingerne og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at skaffe lige vilkår til de statslige ansatte, siger Aki-Mathilda Høegh-Dam (S).

Det er endnu ikke forhandlet på plads, hvordan de 49,2 millioner helt præcist skal bruges. Men også Aaja Chemnitz Larsen (IA) har et lønløft til politi- og anstaltsbetjente som sin første prioritet, når hun skal forhandle med justitsminister Nick Hækkerup (Soc).

- Det har været en sej kamp at få penge afsat til en forbedring af lønnen, fordi man normalt ikke forhandler overenskomstspørgsmål i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Så det er et af de helt store slag, vi her har vundet, siger hun.

- Vores krav er, at der ligger en aftale om brugen af de 49,2 millioner kroner senest 1. januar, alternativt at en aftale kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft.

Sammenblanding af projekter og drift

Pengene bliver taget fra den såkaldte nordatlantpulje på 20 millioner kroner om året, som egentlig er beregnet på projekter indenfor blandt andet innovation, kultur og unge. Aaja Chemnitz Larsen (IA) har tidligere kritiseret, at man tager pengene derfra, da hun mener, at det er forfejlet at bruge projektmidler til at finansiere driften.

- Vi har fået lovning på, at det bliver anderledes til næste år, så det er jeg godt tilfreds med.

Støtte til kræftpatienter

Ud over penge til en styrkelse af justitsområdet, er der også afsat 1 million kroner i 2020 til bedre støtte til grønlandske kræftpatienter i Danmark. Pengene skal bruges til kursus til frivillige i Danmark, der ønsker at indgå i en patientstøtteordning.

- Ofte forårsager beskeden om kræft en dyb krise, hvor den fremtidige livssituation skal bearbejdes. Men det er ikke kun en selv som bliver ramt også en rejseledsager eller pårørende kommer i krise. Her skal en medmenneskelige samtale medvirke samtale medvirke til at patienten får mulighed for at åbne op for sine bekymringer, på sit et sprog, siger Aki-Mathilda Høegh Dam (S).

- Vi har desuden fået afsat 1 millioner kroner til ICCs internationale aktiviteter, og det syntes jeg er rigtig positivt, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Et yderligere område, som der er afsat penge til, er til etableringen af et laboratorium til innovation og uddannelse i Sisimiut kaldet Arctic Circle FabLab. Her bidrager finanslovsaftalen med 3,3 millioner kroner over de næste fire år.