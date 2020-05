Ligestillingsråd: Sæt fokus på vold i hjemmet

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 20. maj 2020 - 15:14

Covid-19 pandemien har sendt de fleste hjem, og tvunget til at se på prioriteringer, både i hjemmene og på arbejdspladserne. Det skriver ligestillingsrådets formand, Kathrine Bødker i en pressemeddelelse i dagens anledning.

Den 20. maj er nemlig national ligestillingsdag. Men fejringen og et seminar om vold i hjemmet er for nu udskudt til efteråret på grund af coronapandemien. Dagen blev indført i 2011 efter et foreslag fra Inuit Ataqatigiit.

Coronavirus har affødt flere udfordringer på hjemmefronten hos dem, der lever med vold i hjemmet, skriver ligestillingsrådet.

- På familiefronten sker der også noget, som er meget bekymrende. Familier isolerer sig i hjemmene, og isolationen kan få store konsekvenser for en familie, som i forvejen er ramt af vold i hjemmet. Erfaringen viser nemlig, at vold i hjemmene er steget under Covid-19 pandemien, skriver formanden og fortsætter:

- Færre indberetter om omsorgssvigt af børn, hvilket er skrækkeligt at tænke på. Det er desværre ikke overraskende. Det er de samme udfordringer og problemer, bare i en anden indpakning.

Opfordrer til tilpasning

I disse tide, hvor levemåden er ved at forandres på grund af pandemien, påpeger ligestillingsrådet, at også hjemmene bør tilpasses til krisen.

- Trygge rammer, både de fysiske som psykiske rammer skal skabes. Der må skabes klarhed og ro gennem tydelige retningslinjer, og der må skabes nærvær på afstand, så ingen føler sig isoleret og fanget i voldens magt, siger Kathrine Bødker.

Nedlukningen af Nuuk gav krisecentret en udfordring, da flere henvendte sig for at søge væk fra en voldelig samlever.

Formanden for ligestillingsrådet opfordrer nu politikere til at have mere fokus på voldsproblematikken.

- Jeg vil derfor på det kraftigste anbefale overfor landets politikere at have større fokus på voldsproblematikken. Covid-19 eller ej, så er udfordringerne her og det er på høje tid, at der kommer større politisk prioritering i kampen, slutter Kathrine Bødker, formand for ligestillingsrådet.

Ingen politiske udmeldinger på ligestillingsdagen.

På udgivelsestidspunktet for denne artikel, er der ikke kommet nogen udmeldinger fra de politiske partier, der omhandler den nationale ligestillingsdag.