Direktør: Ingen holder øje med børnene

Merete Lindstrøm Fredag, 17. april 2020 - 11:48

Direktør i Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq, Martha Lund Olsen, råber vagt i gevær over manglende indberetninger. Gennemsnittet af indberetninger er faldet med 38 procent den sidste måned i sammenligning med en almindelig måned i hovedstaden.

Fra skoler og institutioner i hovedstaden lukkede den 18. marts og frem til den 16. april har der været 78 indberetninger om børn, der ikke havde det godt i hjemmet.

Gennemsnittet for indberetninger ligger normalt på 4,2 pr. dag i Nuuk, men i den nævnte periode er gennemsnittet drattet ned på 2,6 indberetninger pr. dag i Nuuk.

Direktør Martha Lund Olsen mener ikke, at tallene dækker over en markant bedring for de børn, der bor i udsatte familier.

- Hvordan har børnene det reelt? Det kan jo ikke passe, at tingene pludselig har ændret sig så markant til det bedre, når alt er lukket, siger hun.

Ingen kontakt til det offentlige

Normalt kommer indberetninger om børn fra personale i daginstitutioner og skole, men da alt har været lukket i næsten en måned, er der reelt ingen, der holder øje med børnenes ve og vel, mener direktøren.

- Det plejer at være i skole og institutioner, at der er noget tryghed og stabilitet for de børn, der har det hårdest derhjemme. Det er der, vi som offentlig instans har mulighed for at holde øje med, hvordan børnene trives, siger hun.

Derfor er Martha Lund Olsen bekymret for, om der går børn rundt, som ikke har det godt og mistrives, men som ikke opdages.

- Hvis ikke børnene er i skole eller institution, ved vi ikke noget om, hvordan de har det, siger hun.

Der er fortsat hjælp at hente

Direktøren understreger, at alle behandlingstilbud fortsat er i til stede. Både familiecenter og ungerådgivere har kontakt til dem, der allerede er i systemet, og langt de fleste af forvaltningens medarbejdere arbejder som normalt enten på kontoret eller hjemme.

Men når børnene ikke er i systemet endnu, er der intet kommunen kan gøre for at finde frem til dem, der har brug for hjælpen, forklarer direktøren.

- Når der ikke er underretninger, kan vi ikke gøre noget, siger Martha Lund Olsen.

Efter påskedagene har der været en voldsom stigning på 18 indberetninger over de sidste to dage. Det er mere, end der normalt er i hele komunen. Direktøren oplyser, at de fleste stammer fra enten naboer eller politiet.