Ligestillingsråd: En grænse er en grænse - et nej er et nej

Walter Turnowsky Mandag, 02. marts 2020 - 11:47

Formanden for ligestillingsrådet, Kathrine Bødker har fulgt den seneste uges afsløringer af seksuelt krænkende adfærd på Siumuts partigang.

Hun kender ikke til de konkrete anklager, men fænomenet som sådan overrasker hende ikke.

- Grundlæggende handler det om, hvordan vi ser på kvinder. Jeg oplever en nedladende, krænkende og i alt for mange tilfælde også voldelig adfærd, som vi skal have taget et opgør med, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Som Sermitsiaq.AG tidligere har afsløret, har ti kvinder skrevet til Siumuts hovedbestyrelse og har fortalt om krænkende adfærd og sexistiske bemærkninger, som partiets tidligere partisekretær udøvede i fuld åbenhed. I mellemtiden er fem af kvinderne stået frem på facebook og har fortalt, hvem de er.

Også andre kvinder har de seneste dage i opslag på facebook fortalt om overgreb.

- Det kræver stort mod at stå frem. Så jeg er meget stolt af alle kvinder, der står frem og bryder dette tabu.

Krænkelser er ikke sjov

Kathrine Bødker siger, at det er et vigtigt skridt i kampen for en reel ligestilling mellem mænd og kvinder.

- Jeg mener, at vi har behov for et opgør med det kvindesyn, der ligger bag den form for adfærd. For den viser jo, at man ingen respekt har for andre og især ikke deres grænser. Vi har behov for en debat om, hvad der er en acceptabel adfærd, og hvad der er krænkelser.

Men én ting vil hun gerne slå fast med syvtommers søm.

- En grænse er en grænse og et nej er et nej.

- Selvom man synes, at det er i sjov, at man åbent opfordrer til sex, tager andre på røven eller i skridtet, så er det bare ikke i orden, når det overskrider grænsen hos den, det går ud over. Og det gælder uanset om den pågældende er en mand eller en kvinde.

- Det er vigtigt at holde fast i, at det er den, det går ud over, der definerer, hvor den grænse går.

Budskabet fra ligestillingsrådets formand er således: uanset hvad, så lad være.

Tør ikke anmelde

Kathrine Bødker håber, at den aktuelle sag kan være startskuddet til for alvor at få brudt tabuet.

- Der er mange kvinder, der ikke tør anmelde et seksuelt overgreb. Og der er ligeledes mange kvinder, der har resigneret og accepterer, at det foregår. Jeg håber, at vi nu i fællesskab kan få bekæmpet den adfærd, siger Kathrine Bødker, der understreger, at både mænd og kvinder har et ansvar for at tage dette opgør.

- Slutteligt vil jeg gerne pointere, at det er vigtigt, at man ikke mistænkeliggør de kvinder, der har modet til at stå frem og fortælle om krænkelser, overgreb eller vold.

Har du oplysninger om seksuelt krænkende adfærd og overgreb i det politiske liv, og ønsker at fortælle om det (evt anonymt), så kontakt Walter Turnowsky på walter@sermitsiaq.gl eller +299 562248.