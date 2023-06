Ligestillingsrådet: Ingen mandlige nattevagter er diskrimination

Anders Rytoft Tirsdag, 13. juni 2023 - 11:51

- Der er så mange ting galt.

Sådan lyder det fra Britta Keldsen, konstitueret formand for Ligestillingsrådet. Hendes udtalelse kommer i kølvandet på nyheden om, at det kun er kvinder, der har nattevagter på Ivaaraq.

Tiltaget, som er truffet af ledelsen, er sat i værk som direkte konsekvens af den opsigtsvækkende hændelse fra sidste år, hvor en multihandicappet ung kvinde, der hverken kan tale eller gå, fødte et barn på døgninstitutionen i Sydgrønland.

- En ekstremt uheldig sag med en enkeltperson, som har lavet et fuldstændigt vanvittigt overgreb, men det skal ikke nødvendigvis medføre konsekvenser for de medarbejdere, der ikke har begået overgreb – og jo slet ikke alene baseret på deres køn, siger Keldsen.

Havde det været omvendt

Hun tilføjer:

- Institutionen har haft en gerningsmand, og det får ledelsen til at mene, at alle mænd er gerningsmænd. Det er diskrimination, og det er i min optik ikke den mest hensigtsmæssige måde at drive ledelse på.

LÆS OGSÅ: Ingen mandlige nattevagter på Ivaaraq

Den konstituerede formand påpeger, at ledelsen har et ansvar for at sætte det bedste hold, og at det skal gøres ud fra saglige og individuelle kriterier. Havde det nu været omvendt: at det var en kvinde, som begår overgrebet. Skulle man så have sagt, at der ikke var nogen kvinder, som måtte være i nattevagt, spørger Britta Keldsen.

Hun minder om, at kvinder altså også begår overgreb.

- Vi ser desværre nogle gange, at mennesker ansættes til stillinger, som de ikke skulle have været ansat til. Men skal det så føre til, at de bliver repræsentanter for deres køn? Det, synes jeg, ville være en kedelig udvikling og et skridt tilbage i forhold til ligestilling.

I strid med lovgivningen

Ledelsens beslutning er usaglig, mener hun.

Britta Keldsen, som i øvrigt er advokat, understreger, at det er i strid med lov om ligebehandling af mænd og kvinder.

LÆS OGSÅ: DNA-match: 62-årig indrømmer voldtægt af multihandicappet kvinde

Men kan beslutningen om, at der kun er kvindelige nattevagter på Ivaaraq ikke være med til at skabe en vis form for tryghed for beboerne og ikke mindst deres pårørende?

- Jo, hvis du mener, at det bare er et spørgsmål om tid, før alle mænd vil begå et overgreb, så kan jeg godt forstå, at man bliver tryg ved, at der ikke må være nogle mænd til stede om natten. Men så skal du have den holdning, at du vitterligt mener, at alle mænd er gerningsmænd.