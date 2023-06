Ingen mandlige nattevagter på Ivaaraq

Anders Rytoft Tirsdag, 13. juni 2023 - 07:48

Nærværende medie kunne for nylig oplyse, at Grønlands Politi har afsluttet efterforskningen af den gruopvækkende sag fra sidste år, hvor en multihandicappet 23-årig kvinde der bor på Ivaaraq i Sydgrønland fødte et barn. Inden længe overdrages sagen til anklagemyndigheden.

Sideløbende med politiets efterforskning, som har stået på siden efteråret, har personalet og ledelsen på Ivaaraq i samarbejde med Socialstyrelsen drøftet forskellige stramninger. Mens personalet har foreslået, at der sættes vinduer i dørene til beboernes værelser, har ledelsen og forældre set overvågningskameraer som en mulighed.

Men ingen af delene er blevet ført ud i livet.

Ingen mandlige nattevagter

Der er ikke opsat overvågningskameraer på Ivaaraq, da lovgivning ifølge socialstyrelseschef Tina Evaldsen ikke giver mulighed for dette.

Hun oplyser, at det det ligeledes er et etisk spørgsmål at sikre beboernes ret til et privatliv og sikre deres beskyttelse og retssikkerhed. Dette gælder også opsætning af vinduer i dørene, oplyser socialstyrelseschefen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Det har altid været et krav, at der skal være to nattevagter. Ikke desto mindre har ledelsen på baggrund af hændelsen i samarbejede med nattevagterne tilpasset arbejdsopgaverne således, at der sikres konstant opsyn.

Ikke nok med det har Ivaaraq's ledelse besluttet, at det kun er kvindelige medarbejdere, der har nattevagter.