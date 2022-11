DNA-match: 62-årig indrømmer voldtægt af multihandicappet kvinde

Anders Rytoft Onsdag, 02. november 2022 - 16:35

Grønlands Politi har tirsdag anholdt og sigtet en 62-årig mand for voldtægt begået mod en dengang 22-årig multihandicappet kvinde, som bor på institutionen Ivaaraq i Qaqortoq.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

En sag, som Sermitsiaq.AG har dækket tæt, siden det kom frem, at en multihandicappet kvinde for to måneder siden helt uventet havde født en lille dreng. Kvinden kan hverken tale eller gå, hvorfor politiet efterforsker sagen som en voldtægt.

Et DNA-match mellem den anholdte og barnet er det afgørende bevis, der nu har ført til anholdelse af manden.

Det oplyser politikommissær Julie Senderovitz Bendtsen, efterforskningsleder i overgrebssektionen i Grønlands Politi.

- Vi tog meget hurtigt i efterforskningen DNA-prøver af flere mulige mistænkte i sagen. Vi arbejdede ud fra, at samtlige mænd, som havde haft kontakt med kvinden, kunne være mistænkte.

Match med den anholdte

Efterforskningslederen tilføjer:

- Vi er klar over, at det har været en ubehagelig situation for dem, vi har afhørt og sikret prøver fra, men det var vi nødsaget til, da kvinden ikke har noget talesprog, og derfor ikke var i stand til selv at afgive forklaring til politiet, siger Julie Senderovitz Bendtsen og fortsætter:

- Da vi havde indsamlet alle DNA-prøverne, blev de sendt til analyse på Retskemisk Institut i Danmark. Alle DNA-prøverne skulle sammenlignes med både barnets og moderens DNA, før vi kunne få et endeligt svar. Vi har nu fået svar på prøverne, som viste et match med den nu anholdte og udelukkede de øvrige.

Onsdag blev den anholdte fremstillet i grundlovsforhør, hvor han erkendte, at det er ham, der har voldtaget den dengang 22-årige kvinde. Retsmødet foregik under lukkede døre, og

der er nedlagt navneforbud i sagen. Manden blev af retten tilbageholdt i 22 dage.

Politiet har allerede afhørt en række relevante personer i sagen og fortsætter nu efterforskningen. Når sagen er færdigefterforsket overdrages den til anklagemyndigheden.