Landstræner efter nederlag: Stor oplevelse til vores spillere

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 30. maj 2019 - 13:16

- De er stærke, cubanerne. Meget fysisk stærke. Vi vidste godt det ville blive svært. Men jeg tror vi overraskede Cuba og os selv, at vi kunne følge med dem i så langt tid.

Det siger landstræner for det grønlandske landshold Johannes Groth, efter holdet tabte mod Cuba med 17-25 ved VM-kvalifikationsturneringen, der i disse dage spilles i Mexico.

Håndboldkvinderne fulgte godt med i første halvleg, hvor de kun var bagud med et mål.

LÆS OGSÅ: Håndboldkvinderne tabte mod stærke Cuba

- Men kræfterne slap op til sidst, og cubanerne havde stadig masser af kræfter. Det er tydeligt at se at håndbold er deres hverdag. Det var god oplevelse for os og pigerne, fremhæver Johannes Groth.

I den anden kamp i gruppen, vandt USA stort over Canada med 42-21. Det betyder, at Grønland skal vinde stort over Canada i dagens kamp, hvis holdet skal have chance for at nå semifinalerne.

- USA satte overliggeren højt ved at vinde så stort over Canada. Vi må forsøge at gøre det lige så godt. Hvis vi gør det, så hepper vi stort på Cuba i hallen efter vores kamp - som jo egentlig ikke har meget at spille for. De kan dog sikre førstepladsen i puljen ved sejr - som de kan bruge. De vil nok helst ikke møde Den Dominikanske Republik i semifinalen er min umiddelbare vurdering, lyder det fra Johannes Groth.

LÆS OGSÅ: Håndbold: Grønland fik uafgjort mod USA efter drama

Grønland møder Canada i dag, torsdag, hvor kampen fløjtes i gang klokken 17.00 grønlandsk tid. Kampen mellem Cuba og USA starter klokken 19.00.