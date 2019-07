Landstræner før træningskampe: Stor mulighed for vores spillere

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 25. juli 2019 - 10:45

Multihallen Inussivik i Nuuk danner rammen om de to træningskampe mellem det grønlandske kvindelandshold og det danske klubhold, Nykøbing Falster Håndbold, der har Jakob Larsen som cheftræner.

Svær modstander

Der venter to store kampe til de grønlandske spillere, siger landstræner for det grønlandske landshold, Johannes Groth, til Sermitsiaq.AG.

- Jeg glad for Nykøbing Falster Håndbold har valgt Grønland som deres destination i år til deres forberedelser til den kommende sæson. Jeg er klar over det en stor og meget svær modstander. Men jeg er glad for det for på mine damers vegne at de for denne mulighed, siger han.

Under stor udvikling

Det bliver to lærerige kampe, siger landstræneren.

- Vi skal suge så meget til os under dette møde, og vi for redskaber til brug fremover for at realisere vores mål. Vores landshold er i udvikling, det er jeg meget glad og stolt over Jakob Larsen har lagt mærke til. Vi håber at se mange i hallen komme og støtte dame håndbolden, så vi kan dele denne store oplevelse for os sammen med andre interesserede, lyder det fra Johannes Groth.

Den første kamp spilles første august fra klokken 19.00, mens den sidste kamp spilles fjerde august fra klokken 16.00.