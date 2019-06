Stærk træningsmodstander til damehåndboldlandsholdet

Knud Fl. Larsen Onsdag, 12. juni 2019 - 17:42

Damelandsholdet samles for første gang til en træningssamling efter tredjepladsen og bronze medaljerne i Mexico. Nykøbing Falster Håndbold, der blev danske mestre og supercup vindere i 2017 og pokalmestre i 2018, rejser fra Danmark 29. juli og returnerer 5. august. Begge hold og naturligvis også håndboldpublikummet i Nuuk kan se frem til nogle uforglemmelige oplevelser.

Det er sådanne kampe, der motiverer os

Landstræner Johannes Groth er naturligvis meget tilfreds med, at det er lykkes at få Nykøbing Falster Håndbold til Nuuk og ser frem til nogle spændende og udbytterige dage.

- Efter mange års dedikeret arbejde er vi rigtig glade for, at mange ting nu går vores vej. Jeg har tidligere sagt, at vores behov for aktiviteter stiger i takt med landsholdets positive udvikling. Det er godt, at Nykøbing Falster Håndbold kommer til Nuuk og træner og spiller kampe mod os.

- Det vil motivere os endnu mere og give os inspiration mange år frem. Og naturligvis glæder vi os til at vise os frem på hjemmebane mod en meget stærk modstander, siger Johannes Groth.

Landsholdet er allerede nu begyndt at se to år frem til de næste kvalifikationskampe til verdensmesterskaberne. Mere vil som bekendt have mere og målsætningen til den tid vil være en finaleplads. Er man der, så er pladsen ved verdensmesterskaberne pludselig inden for rækkevidde.

NACHC

De Panamerikanske Mesterskaber er, efter at herrerne spillede i Nuuk sidste år, blevet delt i to grupper i et forsøg på at få håndboldsporten udbredt til endnu flere lande. Grønland er i den nordamerikanske og caribiske gruppe NACHC. De syd- og mellemamerikanskes landes mesterskaber hedder nu SCAHC. Der spilles stadigvæk om i alt tre pladser ved verdensmesterskaberne. NACHC spiller om en plads. For damernes vedkommende blev det i år Cuba. SCHAC landene vil i årene der kommer spille om to pladser.

Hele holdet glæder sig meget

Nykøbing Falster Håndbolds cheftræner Jakob Larsen er rigtig glad for, at muligheden for at komme til Nuuk er opstået.

- Vi ser frem til nogle spændende dage. Vi skal træne og spille to gode testkampe mod det grønlandske landshold, og naturligvis skal vi se lidt på den fantastiske grønlandske natur. Personligt glæder jeg mig meget til at vise den side af Grønland frem for hele holdet, fortæller Jakob Larsen.

Her ses Nykøbing Falster Håndbolds cheftræner Jakob Larsen Knud Fl. Larsen

- Vi kommer i stærkeste opstilling. Publikummet i Nuuk kan godt begynde at glæde sig til at stifte bekendtskab med et meget stærkt NFH hold.

- Kan vi være med til at skubbe yderligere til damelandsholdets bestræbelser for at kæmpe med om en finaleplads ved de næste kvalifikationskampe til verdensmesterskaberne, vil jeg være meget tilfreds fremhæver Jakob Larsen.

Holdets helt store profil playmakeren Kristina ”Mulle” Kristiansen, har lovet, at hun under opholdet i Nuuk vil træne med nogle børn. På Nykøbing Falster Håndbolds hold er der landsholdsspillere fra Japan, Sverige, Holland og Danmark.

TV2

Nykøbing Falster Håndbolds træningsophold i Nuuk er så interessant, at TV2 allerede har meldt sig på banen og sender en journalist og en kameramand med til Nuuk. De håndboldinteresserede seere i Danmark vil få mulighed for at se nogle indslag om sporten i Grønland.



Blandt andet er der ved at blive planlagt at lave noget omkring fodbolden. Følge lidt med i damernes træninger og ikke mindst se nogle indslag fra Grønland.

- Vi ved, at når vi er sammen med Nykøbing Falster Håndbold, så får vi altid lavet noget godt fjernsyn. Der er så megen passion og lidenskab i det hold. Det jo ikke hverdagskost, at et tophåndboldhold tager på træningslejr i Grønland, siger chefredaktør med ansvar for håndbold og cykelsport på TV2 Sporten John Jäger.

John Jäger regner med, at nogle af optagelserne fra Nuuk vil blive brugt i forbindelse med Nykøbing Falster Håndbolds kampe i TV i den nye sæson.