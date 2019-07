Håndbold: Mulle glæder sig til Grønland

Knud Fl. Larsen Onsdag, 24. juli 2019 - 08:02

De rejsevante håndboldspillere fra ligaholdet Nykøbing Falster Håndbold med cheftræner Jakob Larsen i spidsen rejser fra Danmark til Nuuk mandag, den 29. juli. Træningslejren i Nuuk varer en uge. Under opholdet skal der spilles to kampe mod landsholdet.

En stor profil

30-årige Kristina ”Mulle” Kristiansen er en af de store profiler i dansk håndbold og Nykøbing Falster Håndbolds største. Langt over 200 landskampe er der på CV’et. 152 A-landskampe resten U og Y-landskampe. Den dygtige og karismatiske playmaker har spillet i Nykøbing Falster Håndbold siden 2015.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at opleve Grønland. Se naturen, møde menneskene, spise deres mad og naturligvis prøve en masse. Selvfølgelig er det håndbolden, der er det vigtigste. Det er jo derfor, at vi skal på træningslejr. Ikke mindst for os som hold er det en god form for teamtræning at være sammen i en uge.

- Jeg glæder mig også meget til at spille de to testkampe mod det grønlandske landshold. Jeg tror, at begge hold kan lære hinanden nogle ting, siger Kristina ”Mulle” Kristiansen.

To testkampe

De to testkampe spilles torsdag, den 1. august kl. 19.00 og søndag, den 4. august kl. 16.00. Begge gange i Inussivik.

Nykøbing Falster Håndbold skal bruge træningslejren i Nuuk til at være så godt forberedt som muligt til opstarten af den nye sæson i begyndelsen af september. Holdet skal inden da spille Supercup. En årlig tilbagevendende begivenhed hvor danmarksmestrene spiller mod pokalmestrene. Nykøbing Falster Håndbold, der er pokalmestre, møder de danske mestre fra Esbjerg.

Herrerne skal ved samme stævne også have fundet en vinder af supercuppen. Det bliver et mellemværende mellem Aalborg Håndbold og GOG. Supercup stævnet spilles i år i Næstved og arrangeres af Nykøbing Falster Håndbold.