Landslægen til Aasiammiut: Ikke tid til kaffemikker

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 24. oktober 2020 - 19:00

I de næste uger anbefales alle i Aasiaat til at være forsigtige og undgå situationer med risiko for smittespredning. Sådan lyder en opfordring fra Landslægen, direkte henvendt til borgere i Aasiaat.

- Der kan være nogle i byen, der er smittet. Undgå alle tætte kontakter og giv ikke hånd eller ”krammere”, lyder det fra i en pressemeddelelse af Henrik L. Hansen.

- Det er ikke tidspunktet at holde fester, sammenkomster, kaffemik eller andre arrangementer, hvor man samles med andre. Sørg for at holde afstand i forretninger og andre steder, hvor I mødes, siger han direkte henvendt til borgere i Aasiaat.

Borgmester opfordrer

Også borgmester Ane Hansen opfordrer borgere til at udvise forsigtighed og ikke holde kaffemikker.

- Det er ønskeligt at mindske disse lejligheder. Jeg vil også opfordre foreninger og andre initiativtager, der normalt arrangerer noget i hallen eller afholder bingo til at tage deres del af ansvaret under forsigtighedsprincippet, siger Ane Hansen og fortsætter:

- Jeg har eksempelvis i dag fundet ud af at sportsforeninger havde stoppet deres planlagte forskellige arrangementer i hallen, jeg er taknemmelig for dette, fordi det giver mig tryghed, siger hun i en meddelelse på Kommune Qeqertaliks Facebookside.

Negative testsvar

En borger i Aasiaat er konstateret smittet med Covid-19. Vedkommende har været i Danmark og testet positiv for coronavirus ved retest fem dage efter ankomst. Da den smittede ikke havde overholdt karantænereglerne blev mindst ti personer i Aasiaat sendt i karantæne, mens kommunens delegation og Inatsisartuts finansudvalg blev sat i karantæne i Nuuk. Finansudvalget i Nuuk er nu ude af karantæne.

Landslægen oplyser, at de fleste af dem, der blev sendt i hjemmekarantæne blev testet for covid-19 fredag, og alle tests var negative. Denne udmelding gør borgmester Ane Hansen mere tryg.

- Vi har på nuværende tidspunkt således ikke kendskab til yderligere smittespredning. Der er dog en vis risiko for, at der kan være sket smittespredning, oplyser landslægen.

- Hvis alle er forsigtige i de kommende uger vil det være muligt at undgå smittespredning i Aasiaat!

Det er derfor vigtigt, at alle støtter op om de sundhedsfaglige råd, lyder det fra Henrik. L. Hansen.

Alle, der udviser symptomer på covid-19 opfordres til at ringe til den lokale sundhedsvæsen. Du kan læse mere om symptomer på COVID-19 her.