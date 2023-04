Efter kritik: Kalistat Lund tager kartoffel-opgaven på sig

Anders Rytoft Mandag, 03. april 2023 - 12:56

- Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at de grønlandske kartofler bliver afsat hvert eneste år.

Sådan lyder det fra Kalistat Lund, naalakkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø.

Hans udtalelse kommer i kølvandet på en kartoffel-workshop i Narsaq, hvor kartoffeldyrkere, grøntsagsdyrkere og repræsentanter lige fra Neqi A/S til Grønlands Selvstyret har været samlet.

I den forbindelse blev søtransport, kartoffellager, sorteringsmaskiner, emballager, konkurrencedygtighed, placeringen i butikkerne og priser diskuteret. Nye sorter af kartofler og branding af kartoflerne til den grønlandske befolkning blev også drøftet

- Jeg er glad for, at alle led i kartoflens rejse fra jord til bord var repræsenteret under workshoppen. Vi fandt frem til at de største udfordringer, er markedsføringen af kartoflen og dens skrøbelighed. Der er stor vilje hos Naalakkersuisut, til at denne situation bliver rettet, siger naalakkersuisoq.

Politisk handling

Han nævner, at der var et enormt engagement og vilje til forandring.

Hvert år kasseres tonsvis af grønlandske kartofler, fordi Neqi A/S ikke kan få dem solgt. Det skyldes ifølge direktør Ole Vestergaard blandt andet kartoflens dårlige rygte fra 2019, hvor en stor del af kartoflerne havde mørke pletter, og derfor ikke havde den samme kvalitet som de importerede kartofler.

Mariane Paviasen, medlem af Inatsisartut for IA, har i den forbindelse langet ud efter Kalistat Lunds ansvarsområde. Hun mener, at det ikke er på sin plads, at der kasseres kartofler i tonsvis, når man har oprettet et departement med henblik på selvforsyning.

Stine Egede, borgmester i Kommune Kujalleq, mener ligeledes, at det kræver politisk handling, hvis potentialet af grønlandske kartofler skal udnyttes fuldt ud.

Rigtig godt produkt

Det er deltagerne i kartoffel-workshoppen tilsyneladende enige i.

De mener først og fremmest, at markedsføringen bør koordineres tidligt på sæsonen, så den grønlandske kartoffel sælges først, før der købes udenlandske kartofler. Men de var også enige om, at hvis selvforsyning skal fremmes, skal der lægges nogle kræfter og økonomisk tilskud.

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø oplyser i den forbindelse, det er oplagt, at der etableres et selvforsyningsråd, som rådgiver Naalakkersuisut.

Sermtisiaq.AG forsøger at få en uddybende kommentar fra departementet om selvforsyningsrådet.