Direktør om kasserede kartofler: Kunderne har ikke tillid til kvaliteten

Anders Rytoft Onsdag, 22. marts 2023 - 13:39

- Det er aldrig ideelt at skulle kassere fødevarer, og det gør ondt.

Sådan lyder det fra Ole Vestergaard, direktør i Neqi A/S.

Hans udtalelse kommer i kølvandet på et paragraf 37-svar, som viser, at over halvdelen af alle indhandlede grønlandske kartofler hvert år kasseres. For selvom nogle af kartoflerne, som ikke er blevet solgt, bruges i forbindelse med Neqi's lørdagslam og i kantinedriften på slagteriet, så drejer det sig om en mindre del.

Tonsvis af kasserede kartofler

Tilbage i 2020/2021 indhandlede Neqi A/S 80 tons kartofler, hvoraf 38 tons blev solgt til butikkerne. Det er altså langt under halvdelen. I 2021/2022 indhandlede selskabet 83 tons og solgte 29 tons kartofler.

LÆS OGSÅ: Selvforsyning eller ej: Kartofler smides ud

Samme billede tegner sig i 2022/2023, hvor der indtil videre er blevet indhandlet 72 tons kartofler, hvoraf 12 tons er blevet solgt.

Til trods for dette oplyser Neqi A/S, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger planer om at udvikle nye former for produktion af kartofler. Neqi A/S bliver i øvrigt ved med at indhandle så store mængder kartofler, fordi selskabet har servicekontrakt med Selvstyret.

Det er ikke nyt, at kartofler smides ud. Ikke desto mindre har medlem af Inatsisartut for IA Mariane Paviasen og Stine Egede, borgmester i Kommune Kujalleq, valgt at rejse kartoffeldebatten, som tilsyneladende ikke har ført noget med sig, på ny.

Kundernes manglende tillid

Begge politikere mener, at den store mængde af kartofler, som smides på dumpen skal stoppe. Hvorfor sætter man ikke bare prisen ned, lyder det blandt andet.

Til det svarer direktøren, at det ikke kun er et spørgsmål om prisen.

Ole Vestergaard forklarer, at de grønlandske kartofler fik et meget dårligt rygte tilbage i 2019, hvor en stor del af kartoflerne havde mørke pletter i midten, og derfor ikke havde samme eller bedre kvalitet end de importerede kartofler.

- Detailkunderne har derfor ikke samme tillid til kvaliteten på kartoflerne, som de havde tidligere.

Direktøren i Neqi A/S mener, at det kræver en stor fælles indsats at få genskabt tilliden til kvaliteten på de grønlandske kartofler.

Selvforsyningsstrategi på vej

Mariane Paviasen, der står bag paragraf 37-spørgsmålet, langer ud efter Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Hun skriver:

- Det er nu på tide, at departementet viser, at de laver et arbejde, som er tilpasset nutiden - selv hvis det kun drejer sig om kartofler.

Paviasen vil have svar på, om departementet har planer for bedre forsyning af fødevarer.

Til det oplyser naalakkersuisoq Kalistat Lund, at Naalakkersuisut har igangsat en udarbejdelse af Grønlands første selvforsyningsstrategi, som blandt andet skal medvirke til, at Grønland øger selvforsyningsgraden indenfor fødevareområdet.

Strategien skal ifølge Kalistat Lund være med til at forbedre rammebetingelserne for grønlandske producenter, så det kan blive nemmere at distribuere, fragte og sælge lokale fødevarer til samfundet.