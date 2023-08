Efter kritik: Gentofte klar til at genforhandle venskabsaftale

Thomas Munk Veirum Torsdag, 31. august 2023 - 07:57

Der skal mere gensidig respekt og ligeværdighed ind i venskabsbyaftalen mellem Tasiilaq og Gentofte.

Det mener kommunalbestyrelsesmedlem Justus Hansen (D), der har bragt sagen op i Kommuneqarfik Sermersooq.

Gentofte Kommune oplyser til Sermitsiaq.AG, at man er klar til at genforhandle aftalen.

Justus Hansen er blandt andet kritisk overfor, at børn fra Gentofte ikke indkvarteres hos familier i Tasiilaq, hvilket ellers gælder for de grønlandske børn, der besøger Gentofte.

- Jeg får denne grimme tanke, om at vi i Tasiilaq bliver fremstillet som pædofile og alkoholikere af familierne og kommunen i Gentofte, skriver Justus Hansen i sin begrundelse for at få sagen taget op.

Kommunaldirektør er klar til at kigge på aftalen

Sermitsiaq.AG har forholdt Gentofte Kommune kritikken. Kommunen vil ikke gå ind i spørgsmålet om den konkrete kritik vedrørende indkvartering, men kommunaldirektør Torben Frølich har givet et skriftligt svar, hvor han skriver, at kommunen er villig til at genforhandle aftalen:

- Vores venskabssamarbejde skal naturligvis være til gavn og glæde for både familierne i Tasiilaq og Gentofte, og vi er bestemt villige til at drøfte samarbejdet.

- Siden 1990 har børn fra Tasiilaq besøgt Gentofte for at opleve Danmark, og omvendt har de danske børn besøgt Grønland. Vi har jævnligt drøftet ordningen med relevante samarbejdspartnere i Tasiilaq, og hvis der er et ønske i Kommuneqarfik Sermersooq om at genforhandle vores aftale, så gør vi det, lyder det fra kommunaldirektøren.

Behandling udskudt

Spørgsmålet, om hvad Kommuneqarfik Sermersooqs holdning bliver, besvares dog først ved næste kommunalbestyrelsesmøde. Justus Hansens forslag skulle ellers have været behandlet på et møde tirsdag, men Justus Hansen nåede på grund af forsinkelser i trafikken aldrig frem til mødet, hvorfor behandlingen af punktet er blevet udskudt, fortæller politikeren til Sermitsiaq.AG.

Det var umiddelbart efter DR-dokumentaren "Byen, hvor børn forsvinder" udkom i 2019, at Gentofte Kommune tilbage i 2019 besluttede, at kommunens skoleelever ikke længere skulle overnatte privat, når de er på besøg i Tasiilaq.

- Med den viden, vi har, synes vi ikke, at vi kan stå på mål for det, lød det dengang fra Torben Frølich, til Radio24syv. Direktøren henviste til de oplysninger om sociale problemer og overgreb, der kom frem i dokumentaren.