Gentofte-børn må ikke bo privat i Tasiilaq

Ritzaus Bureau Mandag, 30. september 2019 - 16:02

Skoleelever fra Gentofte Kommune skal ikke længere overnatte privat hos familier i den grønlandske by Tasiilaq. Det sker, blandt andet efter at en dokumentar har vist, at hvert tredje barn i byen har været udsat for overgreb.

Det fortæller kommunaldirektør i Gentofte Torben Frølich til Radio24syv, skriver Jyllands-Posten.

- Proppen er røget af flasken, og med den viden, vi har, synes vi ikke, at vi kan stå på mål for det, siger kommunaldirektøren ifølge Jyllands-Posten til Radio24syv.

Sovesal

Hvert år i næsten 30 år har Gentofte Kommune sendt elever fra 5. klasse til Grønland. Her har de overnattet i ti dage hos grønlandske familier i Tasiilaq.

Nu har kommunen bestemt, at børnene fremover skal overnatte sammen i en sovesal.

Beslutningen er taget, efter at Tasiilaq er kommet i mediernes søgelys for en række ubehagelige statistikker.

I maj kunne DR-dokumentaren "Byen, hvor børn forsvinder" fortælle, at hvert tredje barn i byen har været udsat for seksuelle overgreb.

Samtidig har Grønlands Politi for nylig udgivet en rapport om emnet. Den viser, at der fra 2014 til 2018 var 191 anmeldelser af seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq. Byen har omkring 2000 indbyggere.

Kommunaldirektøren i Gentofte Kommune understreger over for Radio24syv, at der ikke har været konkret grund til at frygte, at de danske børn ville blive udsat for overgreb.

- Men vi må se i øjnene, at med den viden, der er til stede her, bliver vi nødt til at vise en reaktion, siger han ifølge Jyllands-Posten til Radio24syv.

Trist statistik

På grund af de triste statistikker har den danske regering besluttet at give penge til et akutteam i den grønlandske kommune Sermersooq, hvor byen Tasiilaq ligger.

I alt er der afsat 5,3 millioner kroner, oplyste børne- og indenrigsminister Astrid Krag (S) torsdag.

- Pengene skal bruges til socialrådgivere, psykologer og familiebehandlere. De skal hjælpe kommunen med at behandle de mange ubehandlede sager, men også støtte de børn, hvis sag er færdigbehandlet, sagde hun torsdag.