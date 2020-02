Kriminalforsorgen: Det går fremad, men langsomt

Walter Turnowsky Onsdag, 12. februar 2020 - 07:35

Der mangler fortsat 15 anstaltsbetjente for at samtlige afdelinger i den nye anstalt i Nuuk kan tages i brug.

Dermed er situationen ikke afgørende forbedret siden november sidste år.

Direktør for Kriminalforsorgen i Grønland, Naaja Nathanielsen oplyser, at 38 ud af 49 stillinger nu er besat. Men da man samtidig har flere langtidssygemeldte, så vurderer hun, at der er behov for yderligere 15 betjente.

- Det går hele tiden fremad, men det går langsomt, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- Vi håber på, at vi løbet af i år kan nå at få taget samtlige afdelinger i brug.

Lønløft

Det er flere afdelinger i det åbne afsnit, der endnu ikke er taget i brug, da man mangler det nødvendige personale. I den lukkede del af anstalten er alle afdelinger i brug.

- Det er et klart problem, at vi ikke kan åbne alle afdelinger, da det betyder, at vi har ventelister. Det er bestemt ikke godt for retsfølelsen, at ofrene kan se, at de dømte venter på at få deres foranstaltning.

Ved årets finanslovsforhandlinger i Folketinget blev der afsat ekstra midler til at løfte lønnen for anstalts- og politibetjente. Pengene er dog endnu ikke blevet udmøntet, da forhandlingerne i justitsministeriet trækker ud på grund af uenighed mellem de to grønlandske folketingsmedlemmer.

- Vi holder vejret og alle krydser fingre. Men selvom pengene er afsat, så er det fugle på taget indtil vi står med et underskrevet stykke papir.

Anerkendelse

Naaja Nathanielsen vurderer, at et lønløft vil betyde, at man kan tiltrække folk, som i dag ikke er interesseret.

- Derudover vil det også være et stort skulderklap til vores nuværende ansatte, som gør et stort stykke arbejde. Jeg er overbevist om, at en sådan anerkendelse af deres indsats vil gøre en stor forskel i hverdagen.

I løbet af foråret vil i alt 11 nuværende eller pensionerede fængselsbetjente fra Danmark hjælpe til. Det er nødvendigt, da en stor del af anstaltsbetjentene i Nuuk er prøvebetjente, hvilket vil sige, at de er under uddannelse. I foråret skal en del af dem på kurser.