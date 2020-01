Aki-Matilda: Hele beløbet skal gå til lønløft

Walter Turnowsky Onsdag, 22. januar 2020 - 16:04

Mens IA gerne vil bruge en mindre del af de ekstra midler til justitsområdet i Grønland til andre formål, så mener Siumut, at hele beløbet skal gå til at løfte lønningerne for politi- og anstaltsbetjente. Det fastslår partiets folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam.

- Det er det formål, som puljen er afsat til, og det er det vi holder fast i, den skal bruges til, siger hun til Sermtsiaq.AG.

I forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2020 lykkedes det de to grønlandske folketingsmedlemmer at få afsat knap 50 millioner kroner ekstra til justitsområdet fordelt over fire år.

- Netop lønløftet er et af de spørgsmål, hvor Aaja Chemnitz Larsen og jeg er enige, så derfor lykkedes det at få pengene afsat.

Siden har der været to møder mellem justitsministeren og de to grønlandske folketingsmedlemmer for at aftale helt præcist, hvordan pengene skal bruges.

- Vi kan se, at pengene ikke engang rækker til at give en fuld udligning af løn- og arbejdsvilkår sammenlignet med de danske, siger Aki-Matilda Høegh Dam.

Aaja Chemnitz Larsen har blandet andet foreslået, at anstaltsbetjentene skal have et kompetenceløft.

- Dette og de andre initiativer er jo fine forslag, som vi sagtens kan bakke op om. Vi mener blot ikke, at pengene skal hentes fra denne pulje. Dem skulle man i så fald have fået afsat særskilt, lyder det fra Siumuts folketingsmedlem, der også siger, at hun ville have foretrukket ikke at forhandle igennem medierne.

Der er endnu ikke aftalt et nyt forhandlingsmøde i justitsministeriet.