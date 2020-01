Højere løn til politi- og anstaltsbetjente på vej

Walter Turnowsky Onsdag, 22. januar 2020 - 06:51

På årets finanslov er der blevet afsat knap 50 millioner ekstra over fire år til et løft af justitsområdet i Grønland. Broderparten af de penge skal bruges til at give både politi- og anstaltsbetjente et kraftigt løft af deres lønninger.

I går var den anden forhandlingsrunde med de to grønlandske folketingsmedlemmer om, hvordan pengene helt præcist skal fordeles.

- I min tid som folketingsmedlem har jeg talt om lige løn for lige indsats for vores landsmænd ved alle tænkelige anledninger. Vi er efter andet forhandlingsmøde nogle skridt tættere på, at det kan realiseres, og det er min vurdering at vi indenfor den nærmeste tid lander en aftale, udtaler Aaja Chemnitz Larsen (IA) efter mødet i en pressemeddelelse.

Ifølge Sermitsiaq.AG's oplysninger er der enighed om den del, der vedrører en forbedring af lønnen. En mindre del af de 50 millioner skal dog bruges på andre formål, og det er den del, som man ikke har forhandlet færdig.

- Jeg håbede meget på vi kunne afslutte forhandlingerne ved dagens møde og det budskab gentog jeg flere gange til forhandlingen. Jeg mener anstaltsbetjentene og politibetjentene fortjener en afklaring hurtigst muligt, så de kan få at vide om de er købt eller solgt.



Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem ønsker, at en del af pengene skal bruges til at ekstra uddannelse for anstaltsbetjentene. Det gælder især i forhold til anstalten i Nuuk.

- Det er en ny virkelighed, som kræver et øget kompetenceniveau. Det bevidnede jeg ved mit seneste besøg i anstalten i Nuuk, siger hun.

Den nye anstalt i Nuuk kæmper med at tiltrække tilstrækkeligt med personalen og kan derfor ikke benytte alle afdelinger.