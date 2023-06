Konflikt afblæst: Air Greenland indgår aftale med Dansk Metal

Anders Rytoft Lørdag, 17. juni 2023 - 12:19

Hvis du er en dem, der har frygtet, at strejken ville påvirke dine sommerferieplaner, så kan du ånde lettet op.

For efter hårde og lange forhandlinger er Air Greenland og Dansk Metal blevet enige om en aftale ved 5-tiden i nat dansk tid.

LÆS OGSÅ: Strejke truer sommertrafikken - igen

Det oplyser Air Greenland i en pressemeddelelse.

- Begge parter er tilfredse med aftalen og ser nu frem til to år med ro, da aftalen er toårig. Dermed er den varslede konflikt nu afblæst, og Air Greenland flyver som planlagt.

Udtaler ikke yderligere

Parterne blev indkaldt til Forligsinstitutionen i København 16. juni, efter at forhandlingerne var brudt sammen.

Dansk Metals medlemmer, som i Air Greenland omfatter flymekanikerne, varslede konflikt fra 23. juni, som kunne have påvirket Atlantflyvningen mellem Danmark og Grønland.

Parterne har ifølge Air Greenland aftalt, at de ikke udtaler sig yderligere omkring indholdet af aftalen.

LÆS OGSÅ: Luftfart konflikten er afblæst

I april sidste år indgik Air Greenland og Dansk Metal en overenskomst efter et længere forhandlingsforløb, der endte i Forligsinstitutionen.

Det skete efter, at Dansk Metal havde varslet strejke op til påsketrafikken. Her aftalte parterne at mødes igen i år for udelukkende at forhandle lønnen for Dansk Metals medlemmer.