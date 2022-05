Konference: Det handler om at få folk ud af hjemløshed

Kassaaluk Kristensen Fredag, 06. maj 2022 - 15:00

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har den seneste valgperiode arbejdet for bedre vilkår for grønlandske hjemløse i Danmark og ønsker indsatser, så hjemløse kan komme væk fra gaderne.

Hun er deltager fredag ved en konference for fagpersoner og politikere, hvor Københavns Kommunes hjemløseenhed holder konference om indsatser og udfordringer, som Kofoed Skole oplever.

- Det handler om at få folk ud af hjemløshed. Kort og godt. Det er lettere sagt end gjort, da der er komplekse problemstillinger hos en del hjemløse, siger Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.

Danmark rækker ud

Hun har netop afsluttet et ophold i Grønland, hvor hun blandt andet igen besøgte Kofoed Skole for at høre om deres arbejde og de udfordringer , som de oplever omkring hjemløse her i landet.

Sidste år blev der afsat i alt 21,8 millioner kroner af til at få unge ud af hjemløshed i Danmark, under socialforhandlingerne i Folketinget. Af dem er fem millioner kroner øremærket til at give unge grønlændere i Danmark et tag over hovedet og et arbejde.

- Folketinget har de senere år afsat en hel del midler til at gøre op med hjemløshed af grønlændere i Danmark og i Grønland. Blandt andet specifikke indsatser rettet mod grønlændere i modsætning til før, fortæller Ajja Chemnitz Larsen.

Hver tiende har grønlandsk baggrund

Otte procent af alle i hjemløse i Danmark kommer fra Grønland.

Andelen er meget højere i Aalborg end gennemsnittet, hvor 27 procent af alle hjemløse i byen kommer fra Grønland. Det er over hver fjerde hjemløs i Aalborg.

Antallet af hjemløse grønlændere i Danmark har været stigende de senere år ifølge hjemløsetælling, som foretages hvert andet år. I Grønland er der omkring 850 hjemløse, hvor den seneste tælling var i 2017.

Mere viden er vigtig

Aaja Chemnitz Larsen efterspørger mere viden hos fagfolk omkring den grønlandske kultur og handlemønstre.

- I Danmark er der behov for større viden hos fagfolk om vores kultur og handlemønster. Flere, som vælger at flytte fra Grønland til Danmark bør forberede sig inden spontan flytning og overveje at skrive sig op til lejlighed udenfor Købehavn og de større byer. Her er bedre hjælp at få boligmæssigt, siger hun.

I Grønland er der boligmangel, og her mener Aaja Chemnitz Larsen en løsning kan være, at der søges støtte hos interesserede fonde, så der kan bygges boligfællesskaber med social vicevært for at hjælpe folk ud af hjemløshed.

Ud over Aaja Chemnits Larsen deltog borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen, Børnetalsmand Aviaaja E. Lynge, og Robert Olsen fra Kofoed Skole ved konferencen i København.