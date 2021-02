Aaja vil hjemløshed til livs

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 12. februar 2021 - 15:27

Antallet af hjemløse i Grønland stiger år for år. De seneste optællinger i 2017 viser, at der var 878 hjemløse i Grønland.

Samme tendens gør sig gældende i Danmark, hvor andelen af hjemløse grønlændere er vokset. Således er otte procent af alle hjemløse i Danmark grønlændere.

Grønlands ene folketingsmedlem, Aaja Chemnitz Larsen arbejder for at sætte problematikken i fokus, og har netop holdt brugermøde for brugere i Kofoeds Skole i Nuuk, i samarbejde med Kofoeds Skole samt holdt møde med Naalakkersuisoq for sociale anliggender Martha Abelsen om udfordringerne.

- Forholdene for de hjemløse og udsatte i Grønland er benhårde. Vi har et presset boligmarked til gavn for de rige, manglende velfærdstilbud til hjemløse og meget lav offentlig hjælp, som man stort set ikke kan leve af. Det fastholder de hjemløse i en meget barsk situation. Ikke mindst lige nu, hvor vinteren er hårdest, siger hun.

Fem anbefalinger

Hun anerkender, at flere kommuner i landet er opmærksomme på udfordringerne og allerede har igangsat flere tiltag. Men der skal meget mere til, og på tværs af landets grænser for, at problemet kan løses, pointerer flere brugere af Kofoeds Skole ifølge hende.

Derfor har Aaja Chemnitz Larsen sendt en række anbefalinger til den danske regering, så rigsfællesskabet kan arbejde for at nedbringe antallet af hjemløse – i fællesskab.

De fem anbefalinger:

Fælles socialpolitik mellem Grønland og Danmark på hjemløseområdet

Hjemløsetælling i Grønland hvert andet år

Bedre forventningsafstemning og mere planlagte flytninger – og hjælp dertil

Flere alsidige botilbud

Traumebehandling og beskæftigelsesindsats

Anbefalingerne er baseret på den eksisterende viden om hjemløshed i Grønland og Danmark, herunder forskning og vidensindsamling, oplyser Aaja Chemnitz Larsen i en pressemeddelelse.

- Jeg vil gerne se, hvad vi kan bidrage med fra Folketinget for at forebygge flere flytter og endda får det værre i Danmark fordi virkeligheden ikke levede op til deres forventninger. Kommuner, Naalakkersuisut og Folketinget kan i fællesskab opnå mere end vi kan hver for sig. Indsatsen er nødt til at være håndgribelig og skal give os mere viden til at få folk ud af hjemløshed, siger hun.

Anbefalingerne ligger i tråd med de anbefalinger, som Kofoeds Skole har udarbejdet i en rapport fra 2020, ”Fra Grønland til gaden”.