Glad Aaja: unge grønlændere skal ud af hjemløshed

Kassaaluk Kristensen Fredag, 19. november 2021 - 17:44

Socialforhandlingerne i Folketinget, som folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har været med til er netop afsluttet.

I forliget er der sat i alt 21,8 millioner kroner af til at få unge ud af hjemløshed. Af disse er fem millioner kroner øremærket til at give grønlandske unge hjemløse i Danmark et tag over hovedet og et arbejde at stå op til.

Aaja Chemnitz Larsen er glad for resultatet:

- Vi er først og fremmest utroligt glade for, at vi i Grønland sidder med til forhandlingsbordet, da vi har været med til at sikre, at der er afsat 21,8 millioner kroner til at få unge ud af hjemløshed, siger hun og fortsætter:

- Som del af puljen er der blevet afsat 5 millioner kroner til unge grønlandske hjemløse i Danmark. De midler skal bruges til at forebygge de mange unge som ender i hjemløshed og bliver der. Vi skal sikre, at de har et tag over hovedet og et job og stå op til. Derfor er jeg både glad og stolt af udformningen af forhandlingerne, siger hun.

Hver tiende hjemløs er grønlandsk

Otte procent af hjemløse i Danmark kommer fra Grønland. Og hvis man kigger på Aalborg og området er knap tredjedel af de hjemløse fra Grønland.

- Vi ved, der er virkelig mange, der tager en enkeltbillet fra Grønland til Danmark med Norsaq, og ender på gaden. Det vil jeg gerne være med til at forebygge, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Københavns Kommune og Kofod Skole i Grønland har et samarbejde der hedder ”den gode hjemrejse” som er rettet til grønlændere, der ønsker at rejse hjem fra Danmark og hjemløsheden. Og Aaja Chemnitz Larsen erkender, at der er boligmangel og andre udfordringer i Grønland, men at det netop sikrede midler skal være med til at sikre, at de unge får en bedre tilværelse i Danmark.