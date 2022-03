Kommune og Tilsyn krydser igen juridiske klinger

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 08. marts 2022 - 12:47

Det fyger igen frem og tilbage med juridiske vurderinger mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyrets Tilsyn. Det viser flere aktindsigter, som Sermitsiaq.AG har fået.

Det er afvisningen af et forslag fra et kommunalbestyrelsesmedlem, der kan udvikle sig til en ny sag i Tilsynsrådet for Kommuneqarfik Sermersooq.

I efteråret led kommunen et nederlag samme sted, da Tilsynsrådet underkendte kommunens boligmodel, og forslaget, der er sagens kerne, har også forbindelse til boligsagen, da det handler om at få kommunalbestyrelsen til at placere et politisk ansvar i sagen.

Forslaget er stillet af kommunalbestyrelsesmedlem Inga Dora G. Markussen (S). og striden er opstået efter et møde 18. februar, hvor et flertal af kommunalbestyrelsen afviste at behandle punktet. Kommunens advokat vurderede nemlig, at det var det rigtige at gøre. Sellvstyrets Tilsyn er dog af den modsatte opfattelse.

Det konkluderer Advokatfirmaet Poul Schmidt Selvstyrets Tilsyn har bedt advokaten vurdere kommunalbestyrelsens afvisning af Inga Dora G. Markussens forslag. Advokatfirmaet skriver blandt andet følgende i en mail til Selvstyrets Tilsyn: - Det er efter vores opfattelse ikke lovligt, at kommunalbestyrelsen ifølge det oplyste afviste at behandle det pågældende dagsordenspunkt. - Afvisning af dagsordenspunkt kræver, at der er tale om en sag, der klart falder uden for kommunalbestyrelsens kompetence, hvilket vi ikke mener er tilfældet i denne sag. Advokatfirmaet skriver videre, at kommunalbestyrelsen kan behandle sager om "rene (politiske) tilkendegivelser, herunder placering af (politisk) ansvar for kommunens handlinger og undladelser." Advokatfirmaet henviser til et brev fra Indenrigsministeriets af 3. november 1993 til Københavns Borgerrepræsentation. Her skriver ministeriet følgende: "Hensynet til at undgå begrænsninger i medlemmernes adgang til at udøve deres forslagsret må tale for, at der alene består en snæver adgang til at afvise sager fra dagsordenen. Dette må også ses i sammenhæng med, at medlemsforslag ofte ikke har eller kan forventes at have en helt klar og utvetydig affattelse." Kilde: Aktindsigt

En aktindsigt som Sermitsiaq.AG har fået viser, at både kommune og Tilsyn har haft advokater inde over for at vurdere sagen både før og efter mødet 18. februar.

Principiel sag

Kommuneqarfik Sermersooq skrev således til Tilsynet allerede 8. februar i år. En medarbejder i kommunen vurderede, at Inga Dora G. Markussens forslag ikke burde optages på dagsordenen med begrundelsen om, at det ligger uden for kommunalbestyrelsens kompetence.

Selvstyrets Tilsyn svarer samme dag, at punktet ikke kan afvises og formentlig skal optages på dagsordenen, men at man anser sagen som princiel, og at Tilsynet derfor vil undersøge sagen nærmere.

Tre dage senere sender Tilsynet et 14 sider langt notat fra Advokatfirmaet Poul Schmidt til kommunen. I notatet konkluderes det, at borgmesteren ikke kan afvise, at punktet optages på dagsordenen for mødet 18. februar.

Cirka samtidig har kommunen fået udarbejdet et notat fra advokatfirmaet Malling & Hansen Damm, der også konkluderer, at punktet skal optages på dagsordenen. Men advokatfirmaet vurderer også, at kommunalbestyrelsen bør afvise at behandle det.

Borgmester: Det er op til kommunalbestyrelsen at afvise

Det konkluderer Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm Kommuneqarfik Sermersooq har fået udarbejdet et notat fra advokatfirmaet, efter at Tilsynet kendte afvisningen af Inga Dora G. Markussens punkt ulovlig. I notatet hæfter advokatfirmaet sig ved, at Inga Dora G. Markussen taler om et politisk ansvar i sit forslag. Advokaten konkluderer på den baggrund, at kommunalbestyrelsen ikke har kompetence til at behandle forslaget. - Da alene retligt ansvar og ikke politisk ansvar eksisterer i kommunalpolitik, vurderer jeg, at det var berettiget at afvise dagsordenpunktet, idet afstemning om hvorvidt der foreligger politisk ansvar ville kunne skabe usikkerhed om hvad der egentlig er besluttet og retsvirkningen deraf, skriver advokaten bag notatet blandt andet. Kilde: Aktindsigt

Sermitsiaq.AG har spurgt borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) om, hvorfor kommunalbestyrelsen skulle stemme om at afvise punktet, når man i forvejen havde denne en vurdering fra advokatfirmaet Poul Schmith:

- Fordi de to ting intet havde med hinanden at gøre. Vurderingen fra Poul Schmidt går på hvorvidt punktet skal optages på dagsordenen. Det er det, det er blevet. Om kommunalbestyrelsen vælger at godkende dagsordenen er et andet spørgsmål.

- På hvert eneste møde bliver kommunalbestyrelsen bedt om at tage stilling til dagsordenen, det er kommunalbestyrelsen. Her er det op det kommunalbestyrelsen at godkende eller afvise punkter, står der i et skriftligt svar fra borgmesteren.

Endnu en advokatvurdering

Efter Tilsynets skrivelse, der opfordrer til, at punktet genoptages, har Kommuneqarfik Sermersooq fået endnu en vurdering af sagen fra Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm.

Her når advokaten igen frem til, at det var korrekt, at kommunalbestyrelsen afviste at behandle Inga Dore G. Markussens punkt (se nærmere i faktaboks).

I vurderingen fra Poul Schmidt står der modsat, at kommunalbestyrelsen skal opfordres til at "optage dagsordenspunktet på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde og foretage en realitetsbehandling heraf."