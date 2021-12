Boligsag koster to mio. kr. i revisor- og advokatbistand

Thomas Munk Veirum Onsdag, 08. december 2021 - 07:45

Tilsynssagen om Kommuneqarfik Sermersooqs boligmodel har kostet offentlige midler i millionklassen.

Opgørelser, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i, viser, at kommunen og Selvstyret har brugt i alt 2.063.984,37 kroner på revisor- og advokatbistand i forbindelse med sagen.

Selvstyret tegner sig for et forbrug på 496.584,37 kroner og Kommuneqarfik Sermersooq for 1.566.400,00 kroner.

Dækker over ekstern bistand

Beløbet dækker udelukkende den bistand, der er indkøbt udefra. De mandetimer og øvrige ressourcer som henholdsvis kommunen og Selvstyret har lagt i sagen er ikke opgjort.

Nedenstående tabel er en opgørelse fra Selvstyrets tilsyn. Tilsynet skriver, at der fortsat udestår bogføring af udgifter, der ikke er med på listen:

Tabellen viser Tilsynets udgifter i forbindelse med boligsagen - udgifter til revisor- og advokatbistand udgør 496.584,37 kroner. Selvstyret/Tilsynet

Kommunen har brugt langt det største beløb til bistand i sit forsvar af ordningen, hvilket kan ses af tabellen herunder. Lige meget har det dog hjulpet, da kommunen har fået alvorlig kritik af Kommunernes Tilsynsråd samt et påbud om at stoppe med at bruge modellen til at skaffe boliger til borgerne.

Ovenstående liste er Kommuneqarfik Sermersooqs udgifter til advokatbistand i forbindelse med boligsagen. I alt 1.566.400 kroner. Kommuneqarfik Sermersooq

Doris J. Jensen stiller nye spørgsmål

Igennem forløbet, hvor Selvstyret har ført tilsyn hos kommunen, har kommunen brugt penge på at få udarbejdet advokatnotater til forsvar for lovligheden af ordningen. Ordningen går kort fortalt ud på at leje boliger af private investorer og genudleje boligerne med et underskud til borgere på boligselskabet Iserits venteliste.

På den anden side har Selvstyret fået Advokatfirmaet Poul Schmith til at vurdere bolig-modellen. Advokatfirmaet nåede frem til, at kommunen ikke må bruge metoden, hvilket også endte med at være Tilsynsrådets vurdering.

Senest i denne uge har Inatsisartut-medlem Doris J. Jensen (S) sendt en række spørgsmål om sagen til Naalakkersuisut. Politikeren mener, at Naalakkersuisut må komme med en udmelding i sagen. Naalakkersuisoq Kirsten Fencker har tidligere udtalt, at det ikke kan være en undskyldning for kommunen, at der er boligmangel i hovedstaden. Men ifølge naalakkersuisoq er det Naalakkersuisut, der skal tage stilling til, hvilke konsekvenser sagen skal have.

Der er foreløbig afsat to millioner kroner på finansloven til at følge op på sagen. I forbindelse med en nylig rokade, er resortområdet Indenrigsanliggender, hvor tilsynet med kommunerne ligger, flyttet til naalakkersuisoq Mimi Karlsen (IA).

Hidtil har det været naalakkersuisoq Kirsten Fencker (N), der har haft det politiske ansvar, da nu tidligere naalakkersuisoq og tidligere borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA) var inhabil.

